Mireasa sezon 7. Imagini cu plecarea Giuliei din competiție. Ea și Antonio s-au sărutat cu patos

În imaginile de la plecarea Giuliei, Hatice o îmbrățișează și ambele lăcrimează. La fel și doamna Livia, care a fost foarte afectată de plecarea concurentei.

Imagini cu plecarea Giuliei din competiție. Ea și Antonio, cu lacrimi în ochi

Și celelalte concurente au îmbrățișat-o pe fată. Singura care nu se afla prin preajmă era Maria. Ulterior au venit și băieții. Mai mulți au luat-o în brațe pe tânără, mai puțin Roberto.

Ultimul a fost Antonio, pe care Giulia l-a luat de gât și l-a sărutat cu patos, chiar sub privirile lui Zain. Când sărutul lor a continuat, fostul iubit al Giuliei a lăsat capul în jos.

Apoi, fata l-a îmbrățișat pe Dani. ”Despărțirea asta a lor s-a soldat cu un sărut. Primul de care au avut parte”, a zis Gabriela Cristea.

”Pot să spun că e o despărțire foarte grea pentru mine și aștept să iasă și el”, a zis Giulia. Antonio a afirmat că poate e posibil să o cheme înapoi.

”În momentul de față pot să spun că simt pentru Antonio un sentiment foarte frumos. Simt că am fluturi în stomac. Sunt de la agonie la extaz, exact”, a mai adăugat fosta concurentă.

Antonio: ”Eu de obicei nu simt pe loc, după aia, când stau cu mine mă iau toate... (...) Mai greu o să fie pentru mine. Vreau să spun că pe mine m-au atras mai multe fete, Giulia m-a atras de la început, dar ce am simțit cu Giulia nu am simțit cu nicio altă fată de aici. Aici căldura care a venit dinspre ea, nu era vorba de conexiune mentală. Pur și simplu mă simțeam bine, simțeam că mă dorește. Eu am simțit să o sărut de sâmbătă seară. Nu știu să-mi explic atât de bine sentimentele. Eu când spun îndrăgosteală sau iubire sunt lucruri mari. Eu sunt atât de rezervat și nu spun, las așa”.

