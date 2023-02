Mireasa sezon 7. Ce spune Dani despre zvonul că ar fi făcut datorii de mii de euro pentru distracție la cămătari

”Este adevărat că ai făcut datorii de mii de euro pentru distracție și vacanțe la cămătari?”, a fost una dintre întrebările la care Dani a trebuit să răspundă. Curiozitatea era a unei telespectatoare, iar zvonul circulă de câteva zile în mediul online.

Dani, lămuriri despre presupusele datorii la cămătari

Lui Dani i-a pierit zâmbetul: ”La cămă... încă o dată întrebarea”, a rugat-o el pe Andreea Primera. Aceasta a repetat. ”Nu. Am împrumutat bani, într-adevăr, dar nu de la cămătari. Am împrumutat, dar nu pentru distracții. Am avut o firmă în dezvoltare, nu am avut atunci suficienți bani și m-am împrumutat de bani. Nu e o rușine neapărat. De la prieteni și de la rude. Le-am dat banii înapoi. Ca să fie povestea clară și deschisă, tatăl meu a achitat absolut tot ce era de achitat”, a afirmat Dani.

El spune că nu a deschis subiectul legat de chemarea lui Ciprian: ”Ionuț mi-a spus în casă că a fost chemat și am răspuns la întrebările puse de băieți. Nu am răsuflat ușurat pentru acest subiect. Mi-am spus părerea cu Dima.”

Câteva secunde mai târziu, el a afirmat că nu se crede într-o competiție și că dacă ”cunoașterea cu Denisa nu ar ieși, eu mi-aș face bagajele și aș pleca”. ”Daiana”, l-a corectat Daiana.

”Ce am zis? Daiana”, a revenit Dani.

