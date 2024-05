Mireasa, sezon 7. Hatice, reacție furibundă după ce Andrei a vorbit despre ea: „Ca prietenă a Simonei am simțit nevoia să o apăr”

Hatice s-a simșit deranjată de replica pe care Andrei i-a dat-o printr-un clip video postat în online și a revenit cu mai multe declarații despre fostul parteren al Simonei.

Hatice și Mihai au vorbit cu Ion Șaulescu despre decizia lui Andrei de a-i transmite un mesaj în online prietenei Simonei. Hatice l-a criticat pe Andrei pentru că a reacționat la o „simplă părere”. Soția lui Mihai și-a menținut opinia că Andrei ar fi fugit de responsabilități, susținând că în momentul în care a plecat din apartamentul unde locuia cu Simona i-a lăsat cheia sub preș. Hatice a insinuat că Andrei nu prea a plătit el chiria pentru apartamentul unde locuia cu Simona.

Hatice a precizat că a simțit nevoia să-i ia apărarea Simonei, considerând că este criticată pe nedrept după despărțirea de Andrei.

Ce i-a transmis Hatice lui Andrei: „De câte ori ți-ai plătit chiria, boss?”

„Îmi pare rău, îi răspund aici. Sau poate să și intre că nu-i nicio problemă. Sau pot să mă duc și la Iași. Ce pretenții ai de la o persoană care își critică părintele în ultimul hal? Și voi veniți să vorbiți de mine, mă? Eu nu am vorbit de tata care m-a părăsit 30 de ani. N-am vorbit cum a vorbit el de taică-su care s-a chiniut pentru ei. Așa că vă rugăm frumos: ciocul mic dacă nu știți! Așa se mai victimizează și el puțin. Andrei, spune-ne, te rog, de câte ori ți-ai plătit chiria, boss? Ia anunță-mă și pe mine! Eu nici nu cred că el s-a uitat la clip. Poate să se certe cu mine dacă vrea, dar să se certe față în față!

În calitate de prietenă a Simonei am simțit nevoia să o apăr. Pentru că nu este chiar așa. Nu zic că nu am amândoi vina. Când ajungi să te desparți din ambele părți este vină. Nu poți tu ca fost bărbat al Simonei... Dacă eu mă despart de Mihai, Doamne ferește, n-aș putea să las pe toată lumea să arunce cu noroi în el. Ăsta a fost pretextul lui să facă vizualizări și a reușit. Dar e ultima oară când îi dau eu atâta importanță lui Andrei. Data viitoare o să vorbim față în față. El a plecat lăsându-i cheia sub preșul ușii. De-asta am zis că fuge de responsabilități.

„Nu a zis lucruri din casă și nu l-a jignit pe Andrei. A spus că nu și-a asumat unele lucruri”, a zis Mihai Grosu.

Hatice a vobit și despre Mihai:

Bărbatul meu este minunat! Bărbatul meu lucrează, bărbatul meu îmi face toate mofturile, bărbatul meu e frumos. Bărbatul meu e unicat. În viață te poți schimba. Și el a ales să se schimbe pentru femeia de lângă el și familia lui

După ce Hatice și-a spus prima dat părerea despre despărțirea dintre Andrei și Simona, fostul concurent Mireasa a avut următorul mesaj:

”Am văzut că aseară Hatice a zis de mine că eu am fugit de responsabilități, că am plecat, că mă tem de responsabilități și na, aberații din astea. Ia zi, Hatice, ce înseamnă responsabilitate pentru tine, ce, am avut copii sau nu am înțeles. Dar de unde și până unde te bagi tu în relațiile altora?! Sau te îndeamnă Simona, că Simona nu poate să zică nimic și zici tu tot, care habar nu ai ce a fost.

Ai trăit tu cu mine ca să vezi cum e? Ai fost tu mereu lângă noi ca să vezi cum e? De când ești tu așa mare prietenă cu ea? De când și până când? V-ați găsit voi mari prietene acum. Cu mine nu ați fost niciodată prieteni și nu o să vă consider prietenii. Mai ales, ați uitat cum făceați în emisiune, cum făceați în toate modurile posibile? Cum erați, de fapt, ce persoane sunteți? Toată lumea vă știe.

De când și până când vă dați cu părerea despre alții? Înainte de a zice ceva, documentează-te. Dacă erai la fața locului, da, aveai dreptul să zici ceva. Așa, dacă nu ești, de când și până când îmi spui tu mie că eu fug de responsabilități? Eu dacă vă dau să faceți ce fac eu într-o zi, nu puteți să duceți până la capăt.

Plec la 6 dimineața și vin la 9 seara acasă, mereu. Așa că vedeți-vă lungul nasului și nu vă mai băgați ca musca în lapte că nu e ok. Eu nu m-am băgat în relația voastră și nu o să mă bag pentru că nu mă interesează ce faceți voi. Dar voi, na, ca să mai faceți urmăritori... încercați să vă luați de alte persoane, nu de mine.”, a zis Andrei pe Tiktok.