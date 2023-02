Mireasa, sezon 7. Hatice și Irina, explicații la rece despre scandalul de proporții din bucătărie: „Este rușinos”

Irina și Hatice s-au certat în bucătărie, după ce Hatice i-a cerut Irinei să se ridice de pe scaunul pe care obișnuia ea să stea în timpul mesei, iar Irina nu a acceptat, precizând că se aștepta la o rugăminte, nu la o exprimare care denota mai degrabă o impunere. La emisiunea de la Antena Stars fetele au dezbătut situația.

Ce au spus Hatice și Irina despre conflictul lor din casa Mireasa

Întrebată de Gabriela Cristea dacă acest „război” are vreo miză, Irina a răspuns:

„Nu există nicio miză. Are Hatice o modalitate de a-și exprima niște idei pe care eu le-am ocolit până acum. Am plecat, am tăcut și eu cred că ea a fiert undeva și a vrut să zică tot ce avea de zis”

Fetele au precizat faptul că Bogdan i-a făcut curte la început lui Hatice nu reprezintă motivul conflictului.

„Am observat că în momentul în care îi iei apărarea nu mai are nevoie de un te rog frumos. Până când îi iei apărarea nu are nevoie de te rog. Eu am mai fost vocală pentru Irina. Am observat că în momentul în care m-a văzut de o parte, căuta ceva. Nu justific comportamentul meu. Este rușinos. Îmi ce scuze. Din punctul meu de vedere ea a căutat subiect de ceartă, din punctul ei de vedere eu”, a spus Hatice.

Fetele au precizat că au mai avut o situație înainte de conflict, când Irina a luat în timpul unui task tigaia pe care o revendicase anterior Hatice.

