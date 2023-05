Mireasa sezon 7. Mama lui Hatice, prima reacție după momentele incendiare dintre fiica sa și Mihai

La party, între Mihai și Hatice pasiunea a atins cote maxime. ”E seara noastră? Azi se sparge gheața?”, a zis Mihai în timp ce o săruta și atingea pe iubita lui.

El a avertizat-o ce-i va face într-o zi. După ce s-au răcorit afară, ei s-au retras în dormitorul băieților. „Ce e în mintea ta acum?”, a vrut să știe concurentul. ”Să mă bag sub pătură”, a răspuns fata. El i-a zis să se bage sub pătură.

”Dacă stinge lumina, sub pătură mă bag”, a mai spus Mihai. Lumina s-a stins și el a continuat: ”Hai sub pătură. Treci sub pătură”. Hatice s-a amuzat și nu s-a conformat. ”Nu mai ai tupeu acum”, a venit replica băiatului.

Câteva minute mai târziu, s-au ridicat din pat și au remarcat că era întoarsă camera. Tinerii și-au făcut griji apoi că poate se interpretează.

Ei au ieșit din casă și au fumat. Apoi s-au întors în dormitor. ”Mă iubești?”, a întrebat Hatice. Mihai a părut deranjat și fata a vrut să știe dacă are nervi. ”Trebuia să-i lași pe Dani și Daiana, poate ei se simțeau mai bine”, a concluzionat el.

Mama lui Hatice, prima reacție după momentele incendiare dintre fiica sa și Mihai

”Bună seara, copii, la toată lumea. Ce faceți?”, a zis doamna Raisa. Mama lui Hatice a comentat momentele: ”Și asta nu-mi place (n.r. că e tensiune în casă). Îi înțeleg pe toți copiii de acolo. Și eu am stat 3 zile și nu m-am simțit în largul meu, deci îi înțeleg pe toți de acolo. Să se abțină. Nu că e fata mea fată mare sau Mihăiță, dar așa e mai bine, să se abțină.”

”Ați văzut, da, că n-am făcut nimic?”, a întrebat-o Mihai pe mama soacră. ”Nu se poate așa ceva. Când o fi să fie, poate să se iubească nonstop. Și așa o văd pe Hatice capra, oaia neagră, mai face și asta și se duce buhu. Nu.”, a mai zis doamna Raisa.

Doamna Raica a spus că o vede pe Hatice mai ”înfierbântată”, dar are încredere în Mihăiță: ”Nu mă supăra că vin de aici peste voi.” Aceasta i-a transmis lui Mihai că-l spânzură dacă face ceva.

