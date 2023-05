Mireasa, sezon 7. Momentul în care Sabrina a părăsit casa. Dima a venit la Mireasa, Capriciile Iubirii pentru a-și lua logodnica

Dima a fost descalificat pe 23 mai, iar Sabrina a fost eliminată pe 26 mai. Băiatul a venit să-și ia logodnica și a intrat în direct la Mireasa: Capriciile Iubirii. Sabrina a fost nominalizată să plece din casa Mireasa cu 5 din 6 voturi.

De ce Dani nu a nominalizat-o pe Sabrina în gala Mireasa

Dani a explicat motivul pentru care nu a nominalizat-o pe Sabrina, ci pe Anemona. Băiatul a spus că pur și simplu a uitat despre situația logodnicei lui Dima. „Am uitat, sincer. M-am gândit cine e singur în casă. Am uitat că Sabrina e singură în casă. Pentru mine Sabrina încă era în relație aici. Sunt supărat. Bine că n-a contat votul meu. Am fost și primul are a dat plicul. Într-o secundă am scris, nu m-am gândit”, a explicat Dima, spre amuzamentul celor prezenți în platou.

Ajutată de Simona și Andrei, Sabrina și-a făcut rapid bagajele și a părăsit casa Mireasa, dar nu înainte de a spune câteva cuvinte la Mireasa: Capriciile Iubirii, de la Antena Stars.

„Cea mai importantă lecție învățată în casa Mireasa pentru mine e că există iubire adevărată, că poți să te îndrăgostești și să iubești indiferent de timp, nu trebuie să stai luni să iubești. Poți iubi rapid dacă e persoana potrivită. Și lecția prieteniei. Le mulțumesc băieților că au ținut cont că nu mă simțeam ok”

Dima a intrat în platoul Mireasa: Capriciile Iubirii cu un buchet de trandafiri, iar Sabrina i-a sărit în brațe:

„Mulțumesc acestui format că m-a ajutat să-mi găsesc jumătatea. De acasă persoanelor dragi vouă să știți că le este de 500 de ori mai greu pentru că ar face multe lucruri și nu pot. Ar intra prin acel televizor să vă ajute, dar nu se poate”, a spus Dima.

