Mireasa, sezon 7. Cum a răspuns Sabrina, întrebată dacă a plănuit de la hotel cu Dima să „dramatizeze situația”

Sabrinei i s-au adus la cunoștință câteva dintre părerile exprimate în online de fanii emisiunii Mireasa.

Mai multe persoane au pus problema că Dima și Sabrina ar fi discutat în noaptea de hotel despre faptul că își doresc în continuare să meargă acasă și o să dramatizeze situația, astfel încât să meargă la eliminare. Telespectatorii au mai spus că Dima s-a schimbat radical de la logodnă.

Ce a spus psihologul Eduard Puiu despre situația dintre Sabrina și Dima, concurentul descalificat de la Mireasa

Fata a răspuns că la hotel a discutat cu Dima despre planuri pe care să le pună în practică acasă și nu despre situația lor din emisiune.

„Nu am discutat chestii legate de parcursul nostru aici, am discutat chestii legate de acasă. Eu cred că el a căzut pentru că el nu a verbalizat absolut deloc, doar eu am fost cea care a plâns!”, a spus Sabrina.

Psihologul Eduard Puiu și-a spus părerea despre comportamentul lui Dima:

„Eu mă gândesc din perspectiva bărbatului din cuplu. În condițiile în care Sabrina a trecut prin niște stări fizice în ultima perioadă, într-o presiune de genul acesta m-aș fi așteptat să fie factorul de echilibru. Atunci când cuplul trece printr-o situație grea pentru ei și femeia are niște stări fizice de rău, m-aș fi așteptat ca Dima să asigure protecția din punct de vedere psihologic. Pe mine m-a uimit că Dima a clacat”, a spus psihologul Eduard Puiu la Antena Stars.

Dima a fost descalificat din competiția Mireasa, ca urmare a afirmațiilor cu caracter de amenințare pe care le-a făcut. Vestea eliminării a primit-o pe finalul emisiei live de Mireasa de pe 23 mai 2023.

„Am obosit tare. Pe bune că la caterincă mă bag la eliminare în fiecare săptămână. Fac manevre că știi că sunt nebun! Mai fac două injecții, mai mor. Mă mai duc pe la eliminări. Eu n-am cum să mă trezesc în aceeași casă 6 luni. Mă ia capul și o să pic. Mă urc la etaj și pic în gol în jacuzzi. Vorbesc la modul cel mai serios. Pic în gol în jacuzzi. N-am voie să mă urc, aia e! Am încălcat regulamentul! La eliminare!”, au fost afirmațiile care i-au adus eliminarea lui Dima.

