Mireasa, sezon 7. Unde vor lucra Dani și Daiana în Germania. Cei doi s-au filmat în noua lor locuință

Dani și Daiana au făcut primul live din Germania. Cei doi s-au ținut de planurile lor din casa Mireasa. Băiatul a spus că deja și-a început activitatea la noul loc de muncă.

Dani și Daiana au ajuns în Germania și vor lucra în livrări. În Germania Dani va lucra la compania de comerț online fondată în SUA, unde a lucrat și înainte să participe la competiția Mireasa. Tot acolo va lucra și Daiana, iar soțul aceteia i-a lăudat curajul de a conduce o dubă.

Dani a spus că el și Daiana vor lucra în aceeași companie, însă nu vor putea lucra împreună, având în vedere că vor face livrări diferite.

Dani nu a dorit să dea sume despre salariu sau chiria apartamentului, însă a ținut să precizeze că totul este „ok”.

Dani, primele declarații din Germania. Ce fac în această țară ea și Daiana

„Eu am mai lucrat aici. De aici am venit. Eu am început în forjă cum am ajuns am dat tare. Tot în livrări lucrez. Mama Loredana o să vină și ea peste 2 săptămâni, dar o să stea separat de noi, în alt aprtament cu tata. Exact cum am zis în casa Mireasa așa se întâmplă. Daiana e cu mine în apartament, îi place în Germania. Îi plac și peisajele și organizarea oamenilor, și facilitățile. Ne sprijinim unul pe altul. Se câștigă bine. E o firmă de livrări. Sunt tot șofer. Și Daiana va lucra tot aici. Să lucrezi pe dubă ca femeie îți trebuie curaj”, le-a povestit Dani celor care îl urmăresc pe rețelele sociale.

În casa Mireasa Dani și Daiana au avut multe discuții despre posibile planuri de viitor. Printre intențiile puse la punct de cei doi a fost plecarea în Germania.

Inițial, Dani și Daiana s-au gândit să meargă în Irlanda, la fratele fetei, apoi au luat în calcul posibilitatea de a rămâne în țară și apoi cei doi s-au gândit să meargă în Germania, țara în care a lucrat Dani mai bine de un an jumătate, după ce și-a rezolvat problemele din România.

Fanii Mireasa l-au sfătuit atunci pe Dani să nu se lase purtat de povești și să creadă că dacă face copii în Germania statul nemțesc îi va întreține familia.

La o lună și 10 zile de la Finala sezonului 7 Mireasa Dani și Daiana au plecat în Germania. Cei doi s-au fotografiat mai întâi în avion și au postat mesajul: „La revedere, România! Salut, Germania!”, iar apoi au publicat imagini din Mannheim.

