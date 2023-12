Mireasa sezon 8, 1 decembrie 2023. Părinții Andreei i-au făcut o vizită fiicei. Cum a reacționat Bogdan: „Am fost emoționat”

Pentru că a fost onomastica Andreei, părinții acesteia au ținut să-i facă o vizită fetei. Bogdan a fost vizibil emoționat când mama și tatăl iubitei au intrat în casa Mireasa.

Andreea a primit o vizită surpriză în casa Mireasa de la părinții săi. Bogdan a fost foarte emoționat când i-a întâlnit pe mama și tatăl iubitei. „Trebuie să-mi cunosc și eu ginerele”, a spus mama Andreei, iar fata a avut voie să meargă în casa băieților și să-și cheme iubitul.

Bogdan a dat mâna cu părinții Andreei și le-a spus: „Îmi cer scuze pentru situațiile de atunci. Am trecut și prin greutăți”.

Ce a ținut să-i spună mama Andreei lui Bogdan.

„Ce emotiv ești! Ai mai fost căsătorit! Nu stai prima dată de vorbă cu soacra! Mie mi-a plăcut de voi de la început! Dar grijă cu joucrile. În rest sunteți frumoși! Important e ce simțiți voi. Nu ne interesează ce zice lumea! Dacă ar fi să trăiești după lume înseamnă că nu mai poți trăi. Eu am văzut că mereu o urmăreai cu privirea. Am program în AntenaPLAY și am văzut că Bogdan nu a scăpat-o cu privirea pe Andreea. La petreceri am stat cu teamă să nu facă vreo strategie de recucerire”, a spus mama Andreei.

Bogdan le-a spus părinților Andreei că acum conexiunea dintre ei doi e mult mai puternică față de cea de la începutul sezonului.

„Chiar am avut emoții. Nu mă așteptam. Am vrut să-i cunosc și să văd ce impresie au despr emine”, a spus Bogdan în gala Mireasa de pe 1 decembrie 2023.

Andreea a precizat că ea și Bogdan au susținerea părinților.

