Mireasa sezon 8, 11 octombrie 2023. Task-ul cătușelor, prilej de apropiere pentru Andreea și Marius

Andreea și Marius au făcut echipă la task-ul cătușelor, iar băiatul s-a declarat mulțumit de situație. Cei doi au vorbit mult și au dormit apropiați.

Marius și Andreea au dormit îmbrățișați în noaptea în care au fost încătușați. Băiatul a luptat pentru a viziona un film cu fata, iar tânăra a luptat pentru un date cu Marius.

„Avem loc noi doi în pat. Vino să te iau în brațe. Măcar dacă ne sărutăm să fiu și eu spălat pe dinți. Hai, stăpână! Sunt al tău”, a glumit Marius în seara în care a fost încătușat de Andreea.

Citește și: Mireasa sezon 8, 11 octombrie 2023. Ce echipe s-au format la task-ul cătușelor. Pentru ce a luptat fiecare concurent

Ce a răspuns Marius dacă este la început de cunoaștere cu Andreea, în casa Mireasa

„E un început de cunoaștere?”, i-a întrebat Simona Gherghe în emisia live de Mireasa de pe 11 octombrie 2023.

„Probabil. Am spus că s-a întâmplat ceva frumos afară și că am încheiat cu Daria. Am realizat că nu e bună lumina. Cu Andreea am vorbit cât n-am vorbit în 3 săptămâni”, a spus Marius.

„Marius e o persoană foarte caldă, o companie foarte plăcută”, a spus Andreea.

Premiera în acest sezon de Mireasa a fost că fiecare a putut lupta pentru dorința lui și un cuplu a putut beneficia de 2 premii.

Citește și: Mireasa sezon 8, 11 octombrie 2023. Mama Bogdanei a fost percheziționată de poliție. Doamna Violeta a intrat în direct

Sezonul 8 Mireasa a revenit cu noi povești de iubire

În sezonul 8 Mireasa, gazda emisiunii, Simona Gherghe, a întâmpinat o nouă serie de concurenţi care au pornit în aventura vieţii lor, în căutarea unei iubiri infinite, alături de partenerii pe care îi vor întâlni în casa Mireasa.

Materialele de prezentare ale noilor concurenţi au fost realizate într-o locaţie de poveste, la malul mării, şi au fost difuzate în cadrul premierei noului sezon.

Poveşti surprizătoare de viaţă, emoţie, iubire, intrigă, răsturnări de situaţie, dezvăluiri şocante, momente unice, veselie, prietenie, dragoste necondiţionată, cereri în căsătorie spectaculoase, mirese şi miri fericiţi, nunţi aşteptate şi mai puţin aşteptate, iubire venită ca prin magie, viaţa în Casa Mireasa surprinsă 24 de ore din 24, toate acestea fac parte din fenomenul Mireasa, reality show cu sezonul numărul 8.

În plus, la fel ca în sezonul anterior, publicul poate urmări în continuare peripețiile din casele concurenților pe canalele live exclusive dedicate din AntenaPLAY.