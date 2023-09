Mireasa sezon 8, 11 septembrie 2023. Bogdana și Liviu au declarat că formează un cuplu. Cum a reacționat domna Lucica

După sărutul controversat de la petrecere, Liviu și Bogdana s-au delcarat un cuplu în emisia live de Mireasa de pe 11 septembrie 2023.

Întrebați de Simona Gherghe dacă după ce s-au sărutat la petrecere se declară un cuplu, Liviu și Bogdana au sărpuns „Da”

„Eu am făcut e am simțit. Poate așa a vrut Dumnezeu”, a spus Bogdana.

„Eu zic că este o alegere bună pentru toți membrii familiei. Cei de acasă cred că îl certau pe Liviu pentru alegerea făcută. Puteam să-I spun, dar el tot ca el făcea”, a spus doamna Lucica.

Liviu a sărutat-o mai întâi la petrecere pe Daria, iar apoi s-a îndreptat cptre Bogdana, căria i-a mărturisit că este ce-și doreșt eel pentru viitor.

Ce i-a spus Liviu Dariei în emisia live de Mireasa

„Vreau să-mi cer scuze că am făcut ncurcătura asta. Dariei și familiei ei. M-am grăbit pentru că nu am știut ce vreau. Mi s-a aprin sun beculeț pentru Bogdana, dar nu puteam să stau liniștit Mă gândem tot timpul la Bogdana. În momentul în care sunt cu o femeie de mână și mă gândesc la altă femeie, înseamnă că nu mă proiectez cu ea în viitor. Poat emă văd 1 lună, 5. Dar nu toată viața. Am greșit. Ar fi trebuit să-i zic Dariei la începutul petrecerii. Când am văzut-o pe Bogdana care o lua în brațe pe mama am avut o revelație. M-am gândit că așa aș vrea să arate viitorul meu. Daria e o femeie care m-a atras. Nu văd în ea o nevastă pentru mine. Bogdana mă sensibilizează când se uită la mine”, a spus Liviu.

„Eu sunt foarte bine. Mulțumesc! Am o intuiție foarte bună. Eu am văzut demult ceva între ei. De-asta nici nu m-am apropiat de doamna Lucica, pentru că am văzut o apropiere între ele”, a spus Daria.

„Eu nu am simțit nimic. Doar în momentul în care stăteam cu Bogdana pe canapea și l-am luat pe Liviu și l-am întrebat. Mi-a spus că nu era nimic”, a spus doamna Lucica.

Cum i-a spus Bogdana Dariei că s-a sărutat cu Liviu

A doua zi de la petrecere, Bogdana a mers la Daria să-i mărturisească ce s-a întâmplat.

„S-a întâmplat ceva urât. E legat de tine. Liviu a venit să îmi zică să vorbim ceva și apoi m-a sărutat. Mi-a zis că lui i-a plăcut de amândouă la început”

„Eu ce să-i fac dacă e copil și nu știe ce vrea. Eu n-am de ce să fiu supărată pe tine, Bogdana. N-am niciun resentiment. Dar când a dat să te pupe tu nu te-ai tras? Singurul lucru care m-a supărat a fost că nu mi-ai zis pe moment. Dacă îi place să fie bufon... eu ce să-i fac”, i-a spus Daria Bogdanei.

Daria a avut un moment de vulnerabilitate și a plâns, povestindu-le fetelor că ea nu voia să-l sărute la petrecere, însă a luat-o prin surprindere.