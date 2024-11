Cine s-a ocupat de înmormântarea lui Silviu Prigoană. Familia acestuia a apelat la un nume cunoscut în servicii funerare

Fiul cel mare al lui Silviu Prigoană, Honorius, a apelat la ajutorul unui nume celebru în servicii funerare atunci când a venit vorba despre înmormântarea tatălui său. Iată cine s-a ocupat de înhumare regretatului om de afaceri.

Silviu Prigoană s-a stins din viața pe data de 12 noiembrie 2024 la vârsta de 61 de ani, după ce a suferit un atac de cord. Au existat două ipoteze în ceea ce privește moartea regretatului om de afaceri.

În urma autopsiei, medicii legiști au descoperit că fostul soț al Adrianei Bahmuțeanu a suferit un atac de cord, nu s-a înecat cu mâncare, așa cum se specula. La scurt timp de la vestea tristă, fiul cel mare al lui Silviu Prigoană a apelat la ajutorul unui nume celebru în servicii funerare pentru înmormântarea tatălui său.

Honorius a ținut cont de toate dorințele tatălui său cu privire la înhumare. De asemenea, tânărul a ales o firmă de lux care să se ocupe cu aceste detalii importante, care au contat foarte mult pentru regretatul afacerist.

Cine s-a ocupat de înmormântarea lui Silviu Prigoană

Așadar, fiul cel mare al lui Silviu Prigoană a vorbit cu Gabriela Lucuțar, cunoscută și ca „Regina Întunericului”, despre înmormântarea tatălui său. Aceasta s-a ocupat în detaliu de fiecare dorință a regretatului om de afaceri.

„Dupa cum bine știti, cred că ați auzit ca am relatat ce am putut sa relatez, am relatat. Am un contract de confidențialitate cu Honorius. Se poate spune dacă am această informatie de la familie, de la Honorius, în speță. Eu am ajuns astăzi în București.

Nu cred că este cineva care nu-ți permite să îi vezi. Se va întâmpla și lucrul acesta la un moment dat. Honorius știe. Eu nu am niciun plan. Îmi fac meseria mea. Nu am ce să am, încă suntem prietene. Putem să nu fim nimic dacă ea nu își dorește. Eu am un contract. Sunt anumite dorințe lăsate de la Silviu Prigoană. Puneți-vă în locul meu. Eu îmi fac meseria. Încă nu s-au decis când va fi înmormântarea. Au două variante și nu știu ce să aleagă. Nu știu absolut nimic (nr. dacă va fi o slujbă la biserică). Nu sunt planuri ascunse, doar se respectă dorințele lor.”, a spus „Regina Întunericului” la „Un Show Păcătos”, de la Antena Stars.

Copiii lui Silviu Prigoană anunță că regretatul afacerist a fost deja înmormântat

Cei doi băieți ai lui Silviu Prigoană, Honorius și Silvius, au anunțat că regretatul afacerist a fost deja înmormântat.

„Profund îndurerați, anunțăm ca trupul neînsuflețit al tatălui nostru, Silviu Prigoană, a fost depus în cavoul familiei din Cimitirul Evanghelic Lutheran din București (șoseaua Giurgiului nr. 4).

Ceremonia s-a desfășurat într-un cadru restrâns, de familie, conform cu dorința tatălui nostru.

Mulțumim pentru mesajele de condoleanțe, susținere și empatie - pe care le-am primit în aceste zile și datorită cărora simțim că nu suntem singuri în acest moment greu. Trecut în neființă în urma unui infarct miocardic, Silviu Prigoană lasă în urmă nenumărate fapte și amintiri luminoase, pe care noi, cei patru fii ai săi, vom încerca întotdeauna să le onorăm”, au spus Honorius și Silvius.