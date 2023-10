Mireasa sezon 8, 12 octombrie 2023. După apropierile dintre Marius și Andreea, băiatul a spus că el preferă o femeie mai înaltă

Marius și Andreea s-au apropiat la task-ul cătușelor, iar băiatul a spus că a simțit chiar să o sărut pe fată. Totuși, în emisia live de Mireasa de pe 12 octombrie 2023, concurentul a mărturisit că nu se simte atras de nicio fată în așa fel încât să-și dorească o relație serioasă, pentru că el își dorește o femeie înaltă care să-i fie alături.

Andreea și Marius au stat îmbrățișați în casa Mireasa, iar fata i-a spus băiatului că îi este drag, iar el a răspuns că sentimentul este reciproc. Totuși, chiar dacă au existat apropieri între ei, Marius a spus despre Andreea că nu îi place la ea faptul că are o înălțime de 1,65.

„Nu îmi place în totalitate. Ea are 1,65 și e o diferență de înălțime. Eu sunt atras de niște fete mai înalte. De-asta am o reținere. Eu sunt conștient că e frumoasă și atrăgătoare, dar eu văd diferența de înălțime”, a spus Marius.

Citește și: Mireasa sezon 8, 11 octombrie 2023. Task-ul cătușelor, prilej de apropiere pentru Andreea și Marius

„Am auzit bine?!”. După ce s-a apropiat de Andreea, Marius a făcut o declarație surprinzătoare în emisia live de Mireasa

„Am auzit bine? De ce te mai joci așa? Te plictisești în casa Mireasa? Eu credeam că sunteți toți oameni maturi. Tu transmiți niște semnale greșite”, a spus Simona Gherghe.

„Eram legat de ea, de Andreea. Ce să fac? Nu am avut sclipirea cu nicio fată. Am vrut să o și sărut, dar nu vreau să merg pe premisa hai că merge”, a mai spus Marius.

„Nu știu ce să zic în situația asta. Mă surprinde puțin. Ori nu ești pregătit pentru o relație... Atâta timp cât nu simți, nu poți să mergi mai departe...”, a spus Andreea, care se afla lângă Marius pe canapea.

„Dacă nu am o relație am fost liber și am făcut ce am vrut. Și eu vreau să ajung la un nivel mai avansat, dar dacă nu simt mai mult ce să fac?”, a mai spus Marius.

Citește și: Mireasa sezon 8, 11 octombrie 2023. Ce au discutat doamna Anina și Bia la cafea. Cum a reacționat Robert când a văzut imaginile

Sezonul 8 Mireasa a revenit cu noi povești de iubire

În sezonul 8 Mireasa, gazda emisiunii, Simona Gherghe, a întâmpinat o nouă serie de concurenţi care au pornit în aventura vieţii lor, în căutarea unei iubiri infinite, alături de partenerii pe care îi vor întâlni în casa Mireasa.

Materialele de prezentare ale noilor concurenţi au fost realizate într-o locaţie de poveste, la malul mării, şi au fost difuzate în cadrul premierei noului sezon.

Poveşti surprizătoare de viaţă, emoţie, iubire, intrigă, răsturnări de situaţie, dezvăluiri şocante, momente unice, veselie, prietenie, dragoste necondiţionată, cereri în căsătorie spectaculoase, mirese şi miri fericiţi, nunţi aşteptate şi mai puţin aşteptate, iubire venită ca prin magie, viaţa în Casa Mireasa surprinsă 24 de ore din 24, toate acestea fac parte din fenomenul Mireasa, reality show cu sezonul numărul 8.

În plus, la fel ca în sezonul anterior, publicul poate urmări în continuare peripețiile din casele concurenților pe canalele live exclusive dedicate din AntenaPLAY.