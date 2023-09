Mireasa sezon 8, 7 septembrie 2023. Cine este Bia, noua concurentă. Cu ce gânduri a intrat în competiție

Bia a intrat în competiția Mireasa în a doua gală a sezonului 8, cea de pe 8 septembrie 2023

Bia are 24 de ani și e din Pitești, dar e stabilită în București. Tânăra lucrează de la 14 ani, pentru că și-a dorit din adolescență să aibă o independență financiară. Bia este absolventă de Jurnalism, iar în prezent este la Master la Publicitate.

Tânăra Bia a venit în competiția Mireasa pregătită pentur căsătorie.

„Am fost un opil foarte cuminte, am învățat foarte bine la școală. Cred că cel mai dureros moment din viața mea a fost când am plecat la Facultate, pentru că îmi doream să nu-i dezamăgesc pe ai mei. Pentru că am renuțat la Facultatea de Drept după doar un an, tata a fost foarte supărat și 7 ani nu mi-a vorbit.

Bia a avut două relații până la cei 24 de ani ai săi.

„Nu aș putea trăi niciodată cu o persoană care trăiește de pe azi pe mâine. Îmi doresc un bărbat care oferă libertate, care înțelege că prietenii și familia sunt importanți pentru mine. Nu aș ierta niciodată violența, trădarea, înșelatul, lipsa de respect. Sunt pregătită pentru o căsătorie. Pot oferi încredere, loialitate, sunt genul de femeie care ar putea face totul din dragoste, pot să fiu și o femeie casnică”

„În casa Mireasa sunt câteva persoane care mi-au atras atenția până în acest moment. Unii mi-au atras atenția prin fizic, alții prin caracter. Pe băieți rămâne să-i cunosc. Există un băiat care mi-a atras atneția mai mult. S-au grăbit cu declararea într-o cunoiaștere”, a spus Bia.

Sezonul 8 Mireasa a revenit cu noi povești de iubire

În sezonul 8 Mireasa, gazda emisiunii, Simona Gherghe, va întâmpina o nouă serie de concurenţi care pornesc în aventura vieţii lor, în căutarea unei iubiri infinite, alături de partenerii pe care îi vor întâlni în casa Mireasa.

Materialele de prezentare ale noilor concurenţi se vor realiza într-o locaţie de poveste, la malul mării, şi vor fi difuzate în cadrul premierei noului sezon.

Poveşti surprizătoare de viaţă, emoţie, iubire, intrigă, răsturnări de situaţie, dezvăluiri şocante, momente unice, veselie, prietenie, dragoste necondiţionată, cereri în căsătorie spectaculoase, mirese şi miri fericiţi, nunţi aşteptate şi mai puţin aşteptate, iubire venită ca prin magie, viaţa în Casa Mireasa surprinsă 24 de ore din 24, toate acestea fac parte din fenomenul Mireasa, reality show cu sezonul numărul 8.

În plus, la fel ca în sezonul anterior, publicul poate urmări în continuare peripețiile din casele concurenților pe canalele live exclusive dedicate din AntenaPLAY.

În AntenaPLAY, publicul fidel al emisiunii poate vedea în timp real cum se dezvoltă relațiile dintre concurenți, pot auzi dialogurile dintre ei și pot fi părtași direcți la poveștile de iubire conturate la cel mai iubit reality show matrimonial.