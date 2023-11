Mireasa sezon 8, 9 noiembrie 2023. Imaginile cu Madi care contrazic ceea ce a spus despre Horia. Sergiu: „M-ai mințit”

În emisia live de Mireasa au fost prezentate imagini care contrazic ceea ce a declarat Madi despre Horia: „M-ai mințit!”, a exclamat Sergiu.

„Dacă tot e să spunem până la capăt... Să spunem până la capăt. Iată ce ne-au trimis telespectatorii”, a anunțat Simona Gherghe. Pe profilul public de Instagram al fetei sunt poze cu ea exact în locul în care Horia a făcut un filmuleț pentru castingul emisiunii. De asemenea, Madi a publicat imagini din vacanța de la Sibiu, unde a spus că a stat în cameră cu Horia, dar au avut paturi separate. În imagine se observă clar că a fost un pat matrimonial.

Cum a reacționat Sergiu când a văzut imaginile cu Madi care contrazic ceea ce a spus despre Horia

Simona Gherghe a emis o ipoteză: „Tu te-ai înscris în mai la casting. Eu cred, urmărind profilul tău, că în luna iunie l-ai cunoscut pe acest băiat. Doar că nu ai mai avut cum să dai înapoi”, a spus Simona Gherghe.

„Nu. Îl cunoșteam înainte să mă înscriu la Mireasa. Când am auzit că o să vin la emisiune am zis să profist de timpul pe care îl mai am în libertate. Eu am discutat cu el, i-am spus că am fost acceptată la Mireasa. I-am spus că poate să încerce și el că poate o să-și găsească și el jumătatea”, a spus Madi.

„M-ai mințit. În locul tău aș tăcea! Ai greșit”, a spus Sergiu.

„Nu consider că am greșit cu nimic”, a răspuns Madi.

