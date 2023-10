Mireasa, sezon 8. Ce a spus Deea după eliminare. Fata a vorbit, printre lacrimi, la Capriciile Iubirii. Ce a postat ulterior

Deea a părăsit competiția Mireasa după gala de pe 13 octombrie 2023 pentru că s-a aflat pe utlimul loc în clasamentul publicului. Ulterior, fata a participat la Mireasa, Capriciile Iubirii unde și-a exprimat părerea de rău față de plecarea sa din casa Mireasa. De asemenea, tânăra a publicat imagini cu ea la scurt timp de la eliminare.

În gala de pe 13 octombrie 2023 a fost elimiare directă pentru fete. Mamele au făcut nominalizări, iar mama Săptămânii, doamna Maria, a votat-o pe Daria să părăsească emisiunea. Totuși, după citirea clasamentului a avut loc o răsturnare de situație, pentru că Daria a obținut imunitate prin prisma faptului că s-a aflat în top 3. Deea a părăsit competiția pentru că s-a aflat pe ultimul loc în clasamentul publicului.

Doamna Crina, mama care a nominalizat-o pe Deea pentru eliminare, i-a cerut iertare fetei, precizând totuși că fără votul ei rezultatul ar fi fost același, pentru că fata se afla ultima în clasament.

Fata a plâns și a părăsit casa Mireasa de mână cu Andrei, care a fost și el eliminat.

Înainte de a pleca din casa Mireasa, Deea a mai avut o apariție în platoul de la Mireasa, Capriciile Iubirii, unde a mărturisit că și-ar mai fi dorit să stea în casă măcar o săptămână.

Ce a spus Deea la Mireasa, Capriciile Iubirii, la scurt timp de la eliminare

„Mi-aș fi dorit încă o săptămână. Am fost atrasă de Marius, am vrut să vorbesc cu el, nu s-a putut. Nu am vrut să fac nimic doar de dragul de a face pentru că nu am venit să arăt ceea ce nu sunt eu. Eu am fost în această săptămână așa cum sunt și în afară, nimic diferit. Consider că Dumnezeu știe mai bine de ce s-a întâmplat asta și că nu e capăt de lume. Consider că dacă s-a întâmplat așa e cu un motiv. Cu un motiv a fost și venirea aici”, a spus Deea la Mireasa Capriciile Iubirii, în emisia de după gala Mireasa din 13 octombrie 2023.

Daria, aflată și ea pe canapeaua de la Mireasa, Capriciile Iubirii a spus că s-a bucurat pentru că nu a părăsit competiția și întrebată pentru ce sau pentru cine și-a dorit să rămână, fata a precizat că trage speranța ca un băiat potrivit să intre pentru ea în competiție.

După ce a ajuns acasă, Deea s-a filmat mulțumindu-le susținătorilor pentru complimente și fanpage-uri. De asemenea, fata a ținut să-și exprime dezamăgirea față de faptul că a părăsit casa Mireasa după numai 8 zile de când a intrat în competiție.

„Vă mulțumesc mult tuturor! Sunteți minunați”, a scris Deea în dreptul imaginilor cu ea publicate pe Instagram.

