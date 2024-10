Mireasa, sezon 8. Ce mai face Ana, la mai bine de 3 luni de la despărțirea de Daniel. Tânăra, apariție inedită în costum de baie

Ana din sezonul 8 Mireasa se distrează, zâmbește și se bucură de viață. Chiar dacă a suferit după despărțirea de Daniel, acum tânăra debordează de optimism și voie bună în mediul online.

Recent, Ana s-a lăsat filmată în costum de baie, în timp ce conducea un iaht. Tânăra a publicat mai multe imagini pe rețelele sociale, spre încântarea celor care au plăcut-o și au urmărit-o în cadrul sezonului 8 Mireasa.

Ce mai face Ana, la mai bine de 3 luni de la despărțirea de Daniel. Tânăra, apariție extravagantă pe iaht, în costum de baie

Ana se află în Dubai, acolo unde duce o viață cel puțin extravagantă. După despărțirea de Daniel, tânăra a fost rezervată și tăcută în mediul online, însă de la un timp este farte activă și le arată celor care o urmăresc pe rețelele sociale că iese în oraș, se distrează și se simte bine.

De asemenea, cele mai recente apariții ale Anei în mediul online sunt care mai de care mai îndrăznețe.

Ana și Daniel din sezonul 8 Mireasa s-au despărțit

Fata a fost tăcută în online, iar într-o apariție televizată la XNS s-a arătat afectată de despărțirea de soțul ei. Daniel a șters pozele de cuplu imediat ce a decis despărțirea, însă Ana a stat mai mult timp cu mulțimea de poze de cuplu, însă acum a decis să renunțe și ea la acele imagini.

„Voi explica situația dintre mine și Daniel. Noi nu am căzut de acord cu această decizie. Ba chiar, el i-a mulțumit mamei mele că a venit în Dubai și că l-a ajutat să crească aripi, să treacă peste orice obstacol care ne-a venit în cale. Însă, după scurt timp dintr-odată a luat decizia să plece. Eu am încercat să-i subliniez că suntem o familie și trebuie să luptăm împreună mereu și să nu renunțăm orice ar fi. I-am adresat un exemplu dacă ar interveni ceva de sănătate. M-ar părăsi doar fiincă este greu? Când iubești necondiționat, nu există probleme, doar soluții.

Odată ce am terminat procesul de soluționare a vizei mele, când am venit în Dubai, care se lungise din cauza perioadei de Ramadam, l-a sponsorizat și pe el cu viza de soț. La scurt timp după ce am observat că afacere cu tricourile nu functiona conform așteptărilor, l-am ajutat pe Daniel să-și reclădească CV-ul și am început să reaplic pentru job-uri în numele lui. Am reușit să îi obținem un job, așa că nu ar mai fi existat probleme de ordin financiar la mijloc. Iar până atunci, ne descurcam destul de ok, stăteam în apartamentul meu, nu era chirie de plătit. Cred că ați observat și pe rețelele noastre de socializare postările noastre de la anumite restaurante la care mergeam cu Daniel, pentru că deja eram influencer în Duabi, pe lângă job-ul meu. Din păcate, a decis să plece, lăsând și acest job în urmă după doar 4 zile, precum și toate planurile noastre.