Mireasa, sezon 8. Daria a primit un apel telefonic în direct: „Nu putem să acceptăm să fii călcată în picioare”

În emisia live de Mireasa, Capriciile Iubirii de pe 6 noiembrie 2023 prietena Dariei a intervenit telefonic pentru a-i da sfaturi concurentei.

Legătura dintre Daria și Adrian a fost intens dezbătută de câteva dintre mamele din casa Mireasa. Doamna Mirela a spus vehement că ea nu crede într-o posibilă relație între Daria și Adrian, doamna Lucica este de părere că Daria se „agață” de Adrian pentru a rămâne în emisiune, iar doamna Anina a spus că ea nu crede în ce face și ce spune Daria.

„Când am spus asta m-am bazat pe o afirmație pe care a făcut-o Daria către mine. Atunci când am căzut eu cu balansoarul în curte ea a venit să mă ajute. Nu s-au dat imaginile și am vorbit cu ea. Am zis că dacă s-au dat imaginile astea... Și mi-a zis că ea are echipă care lucrează pentru ea și îmi garantează că s-a dat tot, s-a viralizat pe social media, pentru că era și ea prezentă. Și mi-am dat seama că nu știu cu cine am de-a face”, a spus doamna Anina în emisia live de Mireasa, Capriciile Iubirii.

Daria a explicat ce a zis de fapt, referindu-se la conturile ei de social media: „Am un manager care se ocupă de conturile mele de social media. Când ați căzut eu v-am zis să stați liniștită că oricum apare, nu că vă urmăresc oamenii mei și vă pun pe rețele”, a explicat fata.

Ce a sfătuit-o Bianca pe Daria la Mireasa, Capriciile Iubirii

Bianca, prietena Dariei care îi administrează conturile de social media a intervenit telefonic:

„Am sunat să-ți spunem să nu confunzi bunul simț cu faptul că trebuie să fii hotărâtă și să-ți spui părerea la momentul potrivit. Noi suntem alături de tine, dar nu putem să acceptăm să fii călcată în picioare sau denigrată”, a spus Bianca.

Până acum Daria a avut un tipar, dar noi tindem să credem că în ultimele 2 luni și-a dat seama că nu conteză tiparul fizic atât de mult. Noi mizăm că Daria caută liniște, și liniștea o găsește la Adrian. Noi încurajăm o cunoaștere”, a mai spus prietena Dariei.

Bianca a vorbit despre trecutul asumat al Dariei și despre faptul că Bogdana a fost plecată din casa Mireasa 2 săptămâni, timp în care a acumulat niște informații:

„Daria și-a asumat tot ce e în afară. Daria nu a ieșit din emisiune să intre cu lecțiile învățate înapoi”

