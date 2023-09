Mireasa, sezon 8. Daria și Robert, încurajați de susținători să se apropie unul de altul. Cum a reacționat Marius

Robert și Daria au primit scrisori de la susținătorii fetei, care le-au recomandat să se apropie unul de altul. Tinerii au spus de ce între ei nu poate fi mai mult decât o prietenie.

Liviu a citit cu glas tare o scrisoare primită de Robert de la susținători, und ebăiatului i se recomanda să se apropie de Daria. De asemenea, fata a primit ți ea o astfel de recomandare.

În emisia live de Mireasa, Capriciile Iubirii de pe 21 septembrie 2023 Daria, aflată de mână cu Mariua, a explicat de ce nu vede o relație cu fiul doamnei Anina.

Citește și: Mireasa, sezon 8. Doamna Anina a ieșit din platou, înainte ca sora Biei să intre în direct. Ce a spus mama lui Robert

Ce au spus Daria, Robert și Marius despre scrisorile de la susținători

„Daria mă atrage foarte mult ei, dar din prezentarea ei nu mă regăsesc absolut deloc: opulență, lăutari. Din cu ce se ocupă, ce face în general, nu mă regăsesc absolut deloc acolo. Dacă voiam să fac pași spre ea, făceam deja”, a spus Robert.

„Suntem total diferiți. Și înainte să apară Marius am zis așa. Eu am un stil de viață foarte haotic. Nu l-aș vedea pe Robert venid cu mine dintr-un oraș în altul, nopți pierdute prin mașini, să ajung la o cântare. Și el să se plângă că nu are timp de sală. Eu cu Robert am vorbit, ne înțelegem bine, dar doar ca prieteni”, a spus Daria.

Marius nu s-a arătat deranjat de discuție, însă a ținut să precizeze că el și Daria au foarte multe lucruri în comun:

„Dacă ar fi fost o scânteie, probabil era aprinsă demult! Daria a știut să regleze singură conturile. Eu sunt obișnuit cu stilul ei de viață”.

Citește și: Mireasa sezonul 8, 20 septembrie 2023. Alina a izbucnit în lacrimi. Ce o supără pe concurentă

Sezonul 8 Mireasa a revenit cu noi povești de iubire

În sezonul 8 Mireasa, gazda emisiunii, Simona Gherghe, va întâmpina o nouă serie de concurenţi care pornesc în aventura vieţii lor, în căutarea unei iubiri infinite, alături de partenerii pe care îi vor întâlni în casa Mireasa.

Materialele de prezentare ale noilor concurenţi au fost realizate într-o locaţie de poveste, la malul mării, şi au fost difuzate în cadrul premierei noului sezon.

Poveşti surprizătoare de viaţă, emoţie, iubire, intrigă, răsturnări de situaţie, dezvăluiri şocante, momente unice, veselie, prietenie, dragoste necondiţionată, cereri în căsătorie spectaculoase, mirese şi miri fericiţi, nunţi aşteptate şi mai puţin aşteptate, iubire venită ca prin magie, viaţa în Casa Mireasa surprinsă 24 de ore din 24, toate acestea fac parte din fenomenul Mireasa, reality show cu sezonul numărul 8.

În plus, la fel ca în sezonul anterior, publicul poate urmări în continuare peripețiile din casele concurenților pe canalele live exclusive dedicate din AntenaPLAY.

n AntenaPLAY, publicul fidel al emisiunii poate vedea în timp real cum se dezvoltă relațiile dintre concurenți, pot auzi dialogurile dintre ei și pot fi părtași direcți la poveștile de iubire conturate la cel mai iubit reality show matrimonial.