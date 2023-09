Mireasa, sezon 8. Doamna Anina a ieșit din platou, înainte ca sora Biei să intre în direct. Ce a spus mama lui Robert

Lacrimi și tenisiuni în platoul Mireasa, Capriciile Iubirii. În emisia de pe 20 septembrie 2023, doamna Anina a amai avut niște comentarii la adresa Biei, iar sora concurentei a intrat în direct.

După ce de la un joc între Bia și Alina, doamna Anina a „explodat” și a spus replici tăioase la adresa fetelor care au discutat ironic despre Robert, mama băiatului a mai avut câte ceva de reproșat.

Doamna Anina i-a luat la rând pe cei aflați pe canapeaua de la Mireasa, Capriciile Iubirii:

„1. N-am absolut nicio problemă. Nu sunt deloc încărcată. Am un alt stil de viață. Nu-mi place să vorbesc despre oameni. 2. Tu ai 49 (n.r. doamna Mirela), eu am 55. M-ai făcut să par babetă. Nu am tensiune oscilantă. Sunt perfect sănătoasă cu tensiunea. 3: Domnișoară (n.r. Bia), când am stat noi două la masă și am zis că vreau să-mi fii noră? Când? Adu-mi aminte!”, a spus doamna Anina.

„În ultimele 2 zile ale emisiunii acesteia. Ați spus că mi-ar plăcea să aveți o noră ca mine!”, a răspuns Bia.

„Noi cel puțin de o săptămână n-am vorbit nimic. Habar n-am de c em-ați tocat acolo! Chiar așa am ajuns? Nu sunt deloc încărată! Fac meditații, am viața mea și nu mă interesează ce vorbește și ce gândește lumea. Am investit în educația copiilor mei enorm! Pentru ine e o prostie să văd două fete că fac mișto de băiatul meu! Să te apuci la jocuri de-astea... e obsesie. Eu voiam să mă culc și le aud pe astea că-l iau pe Robert la mișto. Să-mi faci tu mie faze de-astea... dar totuși.... cu ce ți-am greșit?”, a mai spus doamna Anina.

Ce a avut de spus sora Biei, după jocul fetei care a deranjat-o pe doamna Anina

Gabriela Cristea a întrebat-o pe doamna Anina dacă dorește să părăsească platoul, înainte de intervenția în direct a surorii Biancăi.

„O să facem o excepție de la regulă, în sensul că, ținând cont de starea dumneavoastră de sănătate, dacă vreți să rămâneți aici cât timp vorbim cu sora Biancăi, poate vreți să-i spuneți ceva, sau puteți să mergeți în casă”, a spus moderatoarea emisiunii.

„Nici vorbă! Nici nu vreau să aud! Să-ți fie rușine! Ți-o spun în direct”, i-a mai spus doamna Anina Biei înainte să părăsească platoul.

Fata i-a răspuns: „Bine! Mulțumesc!”

Ulterior, sora Biei a intrat în direct și a încurajat-o pe concurenta sezonului 8 Mireasa, care nu și-a mai putut stăpâni lacrimile.

„Vreau să-i transmit Biei să nu mai pună la suflet toate răutățile și să nu mai plângă. Nioi știm că Bia este un copil minunat și sigur n-a vrut să facă rău nimănui”, a spus Diana, sora Biei, adăugând că părinții ei au muncit pentru a le oferi o viață și o educație cât mai frumoase. Precizarea Dianei venit în contextul în care doamna Anina a criticat-o pe mama Biei pentru că a plecat în Italia fără fiice, comparând cu momentul în care ea și-a luat fiul în Anglia.

Rugat să-și spună punctul de vedere, Robert a spus că nu are nimic de adăugat: „Pe mine mă obosește subiectul ăsta”.

Psihologul Eduard Puiu a ținut să le felicite pe mamele care i-au luat apărarea Biei și și-a exprimat dezamăgirea față de lipsa de reacție a lui Robert pentru această „furtună în pahar cu apă”.