Mireasa, sezon 8. Imagini de la plecarea Bogdanei. Liviu a avut o reacție nervoasă, iar fata i-a reproșat ceva Alinei

Bogdana, iubita lui Liviu, a părăsit competiția în urma galei Mireasa de pe 22 septembrie 2023. Imaginile de la plecarea fetei au fost difuzate la Mireasa, Capriciile Iubirii.

După gala Mireasa în care Simona Gherghe a anunțat că Bogdana a fost votatată în proporție de 83% să părăsească emisiunea, Liviu a avut o reacție nervoasă și a lovit cu piciorul în mobilă. Fata a avut un scurt discurs înainte ca gala să se încheie:

„Eu mi-am îndeplinit scopul aici. Mai mult de atât nu este nevoie. Nu știu de ce s-au supărat telespectatorii, dar eu consider că m-am comportat destul de bine și cred că am un caracter destul de puternic și de real. Nu cred că am greșit în această casă decât cu faptul că am reacționat puțin mai impulsiv și cu situația cu Daria. O să-mi reiau activitățile de zi cu zi. O să mă descurc”, a spus Bogdana când a aflat că a fost eliminată.

Imagini de la plecarea Bogdanei din casa Mireasa. Liviu a avut o reacție nervoasă, iar iubita sa i-a adus un reproș Alinei

În timp ce Liviu era foarte nervos și cerea niște calmante care să-i oprească tremuratul, Bogdana își lua „La revedere” de la fetele care au venit să o îmbrățișeze. Iubita lui Liviu i-a reproșat fetei alături de care a fost în cursa de eliminare faptul că a insistat să transmită publicului că-și dorește să plece din competiție:

„Alina, tu ai făcut cea mai mare prosite că ai zis în fiecare zi că vrei să pleci și exact aia ce s-a întâmplat, ce ți-am spus. De-aia am țipat la tine atunci. Ăsta ți-e rezultatul!”, a spus Bogdana.

„Eu nu mă simt vionavată cu absolut nimic”, a răspuns Alina.

„Eu ți-am spus atunci să nu mai spui că vrei să pleci! În fine! Nu mai contează! Eu n-o să plâng în viața asta să empatizeze cineva cu mine! Sunt puternică, nu plângăcioasă! Aici trebuie să fii mediocru ca să câștigi! Alina asta a făcut! I-am zis să tacă din gură! A făcut intenționat! Acum să vedem ce face că a rămas în casă și n-are cuplu! Să stea să se uite pe pereți”, a mai spus Bogdana în timp ce își definitiva bagajele.

Daria a îmbrățișat-o pe Bogdana și i-a spus că nu e supărată pe ea și că nu are niciun resentiment după ce s-a întâmplat între ele și Liviu.