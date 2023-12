Mireasa, sezon 8. Ioana, mesaj pentru susținători: „Intenția mea nu a fost să vă jignesc”. Ce a ținut să transmită fata

Ioana a transmis un mesaj prin intermediul camerei de AntenaPLAY. Iubita lui Marius a avut o reacție după ce a primit mai multe scrisori de la susținători. Fata a dat de înțeles că susținătorii i-au reproșat că s-au simțit jigniți.

Ioana s-a certat cu Marius, i-a spus că nu are încredere în autenticitatea sentimentelor lui, că nu se simte suficient de bună pentru el și că s-a simțit prost la petrecere când i-a dat de înețeles că el ar considera că ea nu știe să se distreze. În timp ce se certa cu Marius, Ioana a vorbit despre susținători și a rostit un cuvânt vulgar.

Ce le-a transmis Ioana susuținătorilor, după ce fata a rostit un cuvânt cate nu a putut fi redat la TV despre ei: „Intenția mea nu a fost nici măcar 1% să vă jignesc”

„Vreau să-ncep prin a le mulțumi părinților mei pentru că au fost lângă mine, pentru că mă susțin indiferent de ce alegeri fac! Nu am avut o săptămână foarte ușoară și probabil ați văzut asta. Nedumeririle mele au venit încă din ziua voturilor față de Marius. Exista posibilitatea să am dreptate sau să n-am dreptate. Eram pregătită pentru orie critică. Am primit scrisorile susținătorilor. Intenția mea nu a fost nici măcar 1% să vă jignesc, sau să nu vă răsplătesc cu respect datorită faptului că mă țineți în top. Nu sunt un om perfect. Nu am fost niciodată un om perfect. Nu știu dacă v-ați pus și în inima mea, dacă o secundă v-ați gândit, dar nu am trecut prin cele mai ușoare clipe și dacă am ales să iau pozele de pe noptieră le-am luat doar să nu mă mai gândesc la ce ma- deranjat. Sentimentele mele pentru Marius nu pot dispărea de la o zi la alta și am avut anumite discuții cu el. Încercăm să ne înțelegem. Consider că am fost lângă el în momentele dificile. Nu știu de ce vedeți voi că eu nu l-aș respecta suficient de mult. Nu sunt nici eu mândră de anumite reacții pe care le am. Nu sunt un om fals, de fiecare dată am spus ce am gândit. Singura dată când nu am spus ce am gândit a fost când am încercat să protejez omul de lângă mine. De faptul că nu există prietenii mi-am dat seama de 2 săptămâni și m-am îndepărtat de anumite persoane”, a transmis Ioana la camera de AntenaPLAY.

Mesajul iubitei lui Marius vine după ce la petrecere fata a spus despre susținători cuvinte care nu au putut fi redate la televizor.

„Totul se rezumă, frate la susținători!”, a spus Ioana într-o ceartă cu Marius, urmată de o expresie care a avut bip la TV.