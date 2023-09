Mireasa, sezon 8. Madi, confesiuni tulburătoare despre trecutul său amoros: „Peste 1000 de persoane îmi spuneau să părăsesc casa”

Madi și Sergiu s-au aflat împreună în platoul Mireasa, Capriciile Iubirii, pe 26 septembrie 2023, când fata a făcut niște mărturisiri triste despre trecutul său amoros. Fata a mărturisit că deși îl simte pe Sergiu foarte deschis și are o altă mină în prezența lui, are totuși o barieră cauzată de traumele din trecut.

Madi a făcut confesiuni tulburătoare despre una dintre fostele sale relații. Iubita lui Sergi a povestit prin ce dificultăți a trecut cu bărbatul care era dependent de substanțe interzise și cu care a avut o relație de 1 an și jumătate.

„M-am trezit cu poliția”. Madi de la Mireasa, confesiuni tulburătoare despre trecutul său amoros. Traumele din trecut care o fac să spună că are „o barieră” în relația cu Sergiu

„Consider că am investit de fiecare dată financicar și bani și muncă fizică și nu m-am ales cu nimic. În Belgia am amenajat un apartament. Am mobilat complet o casă întreagă. A fost o înețelegere pentru că el nu avea atunci și nu puteam să stăm fără să avem unde să mâncăm sau unde să dormim. El nu avea salariu atunci. Am preferat să plec. A stat până la un moment dat când am decis să purtăm o conversație despre viciul lui cu substanțele ilegale. A promis că nu va ma continua și a continuat, iar eu am izbucnit. Am avut o reacție și a doua zi de dimineață m-am trezit cu poliția să mă dea afară din casă. Cu o seară înainte a venit cu un pachet mare în casă. Când a venit poliția eu puteam să spun. El a chemat poliuția pentru că eu mă certasem cu el cu o seară înainte. Eu am zis că așa este și că o să-mi fac bagajul”, a povestit Madi la Antena Stars.

Fata a mai spus cum oamenii au sfătuit-o să se îndepărteze de bărbat:

„Am auzit niște discuții de-ale lui și am prins câteva cuvinte: crimă de onoare, locul faptei, că are nevoie de 7 martori. A căutat pe Internet și am început să scriu pe un forum, să descriu acolo tot ce s-a întâmplat și peste 1000 și ceva de persoane îmi spuneau să părăsesc casa cât mai repede”, a mai spus fata.

