Mireasa, sezon 8. Motivul pentru care Daria nu a fost la întâlnirea dintre Adrian și doamna Maria: „Nu am vrut să mă văd cu ea”

Daria și Adrian au fost recent în Spania, acolo unde este stabilită doamna Maria. Tânăra nu a dorit să se întâlnească cu doamna Maria, femeia care l-a însoțit pe Adrian în sezonul 8 Mireasa. Adrian a dorit să o vadă pe doamna Maria, însă Daria nu a participat la întâlnire. Fata a spus în mediul online că nu a fost de acord cu modul în care a acționat doamna Maria în casa Mireasa, motiv pentru care nu și-a dorit o relație de prietenie cu ea în afara emisiunii.

Ce a spus Daria despre doamna Maria: „Nu mi-a plăcut cum a acționat în emisiune”

„Eu când nu suport pe cineva nu pot să mă întâlnesc cu omul ăla. Toată lumea mă întreabă de ce nu m-am văzut cu Maria când am fost în Spania. Nu, fraților! Nu o suport! Nu pot să zic: doamna Maria, ce dor mi-a fost de dumneavoastră! M-a enervat cu atâtea faze! Iert, dar nu uit. Tot nu pot să mă prefac că mi-a fost dor. Noi când am fost în Spania, eu nu m-am văzut cu doamna Maria, pentru că nu am vrut să mă văd cu ea. Nu am vrut! Adrian, da! S-a văzut cu dânsa! Eu nu am vrut! Nu mi-a plăcut cum a acționat în emisiune, cu el în primul rând, și apoi cu mine și nu am avut de ce să mă văd cu ea. Am ieșit cu fiul dânsei, l-am cunoscut și pe tatăl lui, adică pe soțul ei. S-a mai menționat și înemisiune, doana Maria nu este mama lui Adrian”, a spus Daria despre doamna Maria.

Doamna Maria l-a însoțit pe Adrian în sezonul 8 Mireasa, în calitate de mamă a celui mai bun prieten. Adrian și Daria au avut o poveste atipică, având în vedere că au ajuns să fie împreună abia la finalul sezonului, după ce băiatul fusese eliminat și a revenit în competiție pentru ea.

Cum au răspuns Daria și Adrian când au fost întrebați dacă s-au logodit

Inelul purtat de Daria pe degetul inelar de la mână stângă a atras rapid atenția fanilor Mireasa. Invitați în platoul de la Mireasa - Capriciile Iubirii, Adrian și iubita lui au decis să răspundă la întrebare dacă sunt logodiți.

Cei doi au vorbit despre povestea bijuteriei. Băiatul a spus că atunci când a reintrat în casă era decis să o ceară în căsătorie pe iubita lui, dar s-a răzgândit. Cu toate acestea, la aniversarea lor de o lună, familia i-a trimis inelul, alături de o scrisoare.

„Da, este un model solitaire”, a răspuns Daria.

„Și mai trebuie să îi dau două”, a adăugat Adrian.

Astfel, inelul pe care Daria îl poartă pe mână este, de fapt, cadoul pe care acesta i l-a oferit în emisiune, la aniversarea de o lună.