Mireasa, sezon 8. Unde s-a mutat Bogdana după despărțirea de Liviu și cum a răspuns, întrebată dacă soțul i-a fost infidel

După despărțirea de Liviu, Bogdana s-a mutat de la Craiova la Pitești. Fata a spus că motivul separării a fost un cumul de factori, dar a precizat că nu au avut parte de ceva grav, cum ar fi infidelitatea. Fosta concurentă Mireasa a răspuns în mediul online curiozităților legate de despărțire.

Bogdana a făcut mai multe clarificări despre despărțirea de tânărul cu care s-a căsătorit în finala sezonului 8 Mireasa. Cei doi s-au despărțit după mai puțin de jumătate de an de căsnicie.

Bogdana a precizat că ea și Liviu sunt despărțiți, însă n-au divorțat cu acte. Fata a precizat că fostul partener nu a înșelat-o și că nu a avut nicio ceartă gravă cu el sau cu părinții lui. Chiar dacă s-a despărțit de Liviu, tânăra spune că încă există iubire între ei și că țin în continuare legătura.

Când cineva i-a spus Bogdanei că era clar că nu va merge căsnicia între ea și Liviu, fata a vorbit frumos despre perioada în care au fost împruenă.

Citește și: Mireasa, sezon 8. Liviu și Bogdana, replici acide pe live. Tânărul a vorbit despre motivul despărțirii, iar fata a intervenit

Articolul continuă după reclamă

Ce spune Bogdana despre motivul despărțirii de Liviu. Cei doi nu au divorțat oficial

„Ce să se întâmple? Nu ne-am înțeles și ne-am despărțit. Nu m-a înșelat. N-a fost vorba de nimic grav. Nu vă gândiți că ne-am înșelat, sau că ne-am certat atât de rău. Pur și simplu au fost mai multe lucruri adunate. Nu ne-am mai înțeles. Nu era atât de clar că n-o să rezistăm pentru că ne-am înețeles destul de bine și am făcut multe lucruri împreună. Dar viața nu e cum vrem noi, ci cum vrea ea. Ne-am iubit. Încî ne iubim, nu pot să zic că nu. Încă nu am divorțat. Încă nu am semnat actele. Nu am divorțat legal. Am muncit amândoi, nu a fost vorba de lucruri, de bani, de lucruri de genul”, a spus Bogdana pe TikTok.

Citește și: Mireasa, sezon 8. Bia, mesaj emoționant pentru Robert, la aniversarea a șase luni de la căsătoria civilă

Ce a spus Bogdana despre familia lui Liviu

Despre familia lui Liviu, Bogdana a vorbit frumos.

„Familia lui nu a fost implicată cu nimic. Chiar ne-au fost alături. Nu am avut nicio discuție cu dânșii. Mai ținem legătura, încă vorbim.

Fata s-a mutat la Pitești, unde s-a angajat.

„Comportamentul nostru nu lasă de dorit, e de oameni normali, nu de prefăcuți. Eu sunt un om foarte direct și cred că așa e cel mai bine. Dumnezeu știce ce va fi. Nu, nu sunt însărcinată. Noi suntem despărțiți. Vom vedea ce va mai fi pe viitor. Acum m-am reîntors în Pitești. M-am angajat, m-am mutat! E totul în regulă”, a spus Bogdana într-un live.

Citește și. Mireasa, sezon 8. Bogdana, mesaj dur după ce ea și Liviu s-ar fi despărțit: „O să rămân singură până când...”