Mireasa sezon 9, 1 aprilie 2024. Antonia, surprinsă în timp ce interacționa cu Valentin. Cum a reacționat Cristian

Cristian i-a atras atenția Antoniei cu privire la interacțiunile sale cu Valentin, fostul ei iubit. În emisia live de Mireasa de pe 1 aprilie 2024 au fost difuzate imagini cu dialogul dintre Cristian și Antonia.

Antonia a inetracționat cu Valentin, iar Cristian s-a simțit nevoit să-i explice fetei cu care este într-o cunoaștere că nu e de acord să mai aibă legături cu fostul iubit. Antonia i-a spus lui Valentin că îi dă impresia că merge la un campionat de bowling, pentru că are o cămașă în dungi. Băiatul oferea răspunsuri scurte în dialogul cu Antonia.

Cum a reacționat Cristian când a văzut-o pe Antonia interacționând cu Valentin

Cristian: Eu am o teorie a mea. După cum ai observat eu am fost cu Laura iar acum nu mai am nicio interacțiune.

Antonia: Pot să vorbești ca un om normal. O conversație normală.

Cristian: Când pun punct e punct. Mi se pare firesc față de mine și față de tine să nu mai am interacțiuni, discuții și tot felul. Mi-aș dori să stopezi și tu treaba asta. Pe mine unul mă deranjează. Aș aprecia sa fii distantă.

Antonia: Păi sunt distantă.

Cristian: Distantă însemană distantă. Adică total.

Antonia: Am înțeles și nu vreau sa fac nimic care să te deranjeze.

Cristian: Cum eu nu mai interacționez cu Laura. Aș vrea să nu mai inetracționezi decloc cu Valentin. Cum ar fi cazul și cu Albert. Tu ai trecut peste total?

Antonia: Da! Clar! E o lună de zile! Sper să fim bine! Dacă nu o să fim bine, eu nu simt să fac nimic altceva. Mersi că mi-ai spus! Așa sunt eu o persoană mai prietenoasă.

Cristian: Nu mai e cazul de prietenii

Antonia: O iau ca pe un semn că-ți pasă.

