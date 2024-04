Mireasa sezon 9, 17 aprilie 2024. Un băiat a primit o sancțiune pentru că nu a participat la provocarea mărturisirilor

În casa Mireasa a avut loc provocarea mărturisirilor. Albert nu a știut ce secret să-i spună Adrianei, iar Simona Gherghe a anunțat ce sancțiune primește băiatul.

„Este unul dintre task-urile acelea cheie din sezon. S-au făcut niște mărturisiri grele pe care mamele și Iuliana le-au jurizat aseară neștiind cui aparțin acele mărturisiri. O să insistăm asupra cuplurilor. Pentru ei e esențial să se cunoască, înainte de a face următorul pas în relația lor”, a anunțat Simona Gherghe.

Adriana i-a spus un secret băiatului, dar Albert nu a avut nimic de spus.

„Eu chiar am un secret. În relația de 2 ani pe care am avut-o a fost o chestie secretoasă de-ale mele. Până când a descoperit partenerul. Am început relația cu el, dar el nu credea. Eu până la aproape 19 ani încă eram fetiță mare cum s-ar spune. El a rămas surprins de acest lucru la mine. Niciun bărbat nu credea. Este anormal în ziua de azi!”, a spus Adriana.

Ce sancțiune a primit Albert după ce nu a participat la un task de la Mireasa

„Am aflat despre Adriana că la vârsta de 19 ani și-a început viața intimă”, a spus băiatul.

„Albert nu a avut niciun secret pe care să mi-l mărturisească”, a spus Adriana.

„Nu m-am descurcat la acest task”, a spus Albert în emisia live de Mireasa de pe 17 aprilie 2024.

„Nu ai vrut”, a spus Adriana.

Albert a fost sancționat. La următoarea votare de băieți el nu va avea imunitate, chiar dacă va fi în top.

„Pare că nu ai luat lucrurile în serios! Voi știți cu toții că task-urile sunt obligatorii! Sancțiunea este că la viitoarea votare de băieți nu vei avea imunitate! Îți ridicăm imunitatea!”, a anunțat Simona Gherghe.

