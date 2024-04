Mireasa sezon 9, 2 aprilie 2024. Ce spune mama lui Valentin despre Elena. Cei doi tineri sunt într-o cunoaștere

Doamna Nicoleta, mama lui Valentin, și-a vizitat fiul și mama, pe doamna Floarea, în casa Mireasa.

Mama lui Valentin a sfătuit-o pe doamna Floarea să nu se mai enerveze, făcând referire la episodul ei cu Antonia.

„Atâta timp cât el e liniștit, tu n-ai de ce să te enervezi. Omul trebuie tratat cu indiferență”, a spus doamna Nicoleta, care a ținut să-și spună părerea despre Elena, fata de care băiatul s-a apropiat.

„De Elena îmi place. Toate fetele sunt frumoase, mai puțin una! Să o aduci pe Elena acasă la noi. Mi se pare o fată super ok”, a spus mama lui Valentin.

„Mă simt bine alături de ea”, a spus Valentin.

Antonia, supărată de un comentariu făcut de mama lui Valentin

Văzând imaginile, Antonia s-a arătat supărată de un comentariu făcut de doamna Nicoleta.

„Ea prima oară când a venit la Capricii a avut păreri pozitive. Acum gata! Nu mai e ok persoana aia! E oribilă, e urâtă! Eu am făcut ce am simțit! A zis toate fetele sunt frumoase în afară de una!”, a spus Antonia.

„Dar, te rog! Nu ți-a zis nimeni că ești oribilă sau urâtă! Nu am simțit că a jingnit-o! Hai, te rog! Liniștește-te!”, i-a spus Valentin fostei iubite.

Pentru că Elena și Valentin sunt foarte apropiați, Simona Gherghe i-a întrebat dacă sunt într-o cunoaștere, iar răspunsul tinerilor a fost unul pozitiv:

„Sunteți într-o cunoaștere?”, a întrebat Simona Gherghe.

„Da! Dacă dorește și ea!, a spus Valentin.

„Da”, a spus și Elena.

Mireasa - ritmul inimii, de luni până vineri, de la ora 14:00

