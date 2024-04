Mireasa sezon 9, 1 aprilie 2024. Ce sancțiune a anunțat Simona Gherghe după ce Dediș și Iuliana au interacționat

Simona Gherghe a anunțat o sancțiune după ce Dediș a interacționat cu Iuliana, fata pe care doamna Ioana a blocat-o pentru el.

În gala de vineri Dediș și-a exprimat afinitatea față de uliana, la scurt timp după ce doamna Ioana, mătușa lui, a blocat-o pe fată. Pentru că doamna Ioana e Mama Săptămânii Iuliana și Dediș nu au voie să interacționeze.

„Eu nu am cum să fiu mai mult cu el decât amici”, a spus Iuliana.

„Asta am simțit, asta am gândit, ăsta sunt! Eu am spus. N-o să alerg pe aici”, a spus Dediș.

Încălcare de regulament! Ce sancțiune a anunțat Simona Gherghe după ce Dediș și Iuliana au interacționat, deși nu aveau voie

La petrecere, Iuliana și Dediș au dansat împruenă la concursul de dans la petrecere.

„Am dansat atât cu Deidș! Am suportat atât și am pierdut! Mi s-a și pus cârcel la picior”, a spus Iuliana după ce câștigătorii concursului au fost desemnați Valentin și Elena.

„Mai mult tu ai vorbit cu mine!”, a spus Iuliana.

Simona Gherghe a anunțat sancțiunea pentru încălcarea regulamentului. Până joi, concurenții nu mai primesc pachete.

„Până joi seara nici pachete, nici scrisori! Pentru toată lumea. Când cineva încalcă regulamentul suferă toți!”

