Mireasa sezon 9, 20 februarie 2024. Delia și Dediș au oprit cunoașterea. Ce și-au spus cei doi în live: „Mama știe cum sunt”

Delia și Dediș din sezonul 9 Mireasa și-au oprit cunoașterea la scurt timp după ce mama băiatului a spus că nu o place pe fată și că nu o vede potrivită pentru fiul ei.

Intervenția telefonică a mamei lui Dediș a afectat-o pe Delia. Tânăra a spus că părerea părinților este foarte importantă pentru ea. În emisia live de Mireasa de pe 20 februarie 2024, cei doi au anunțat că vor să oprească cunoașterea.

Cei doi au avut o discuție imediat după ce mama lui Dediș și-a exprimat dezaprobarea față de o posibilă relație între el și Dediș.

Delia: Eu am înțeles și să știi că părinții sunt importanți, mai mult decât orice. Nu-ți port pică, nu mă supăr! N-o să mai fac un pas spre tine! Eu nu mi-am ascultat părinții în trecut și am ajuns la vorba lor! O iubită azi o ai, mâine n-o ai! Dar familia o ai pentru totdeauna!

Dediș: Eu am făcut fix ce m-a tăiat capul de când mă știu. În alte relații n-a văzut mama ce am ales eu

Delia: Pentru mine contează părerea mamei tale. Eu aș vrea să înțelegi că nu-ți port pica și ai putea să-ți îndrepți atenția către ce ți-a zis ea. Ai grijă de tine!

Dediș: Stai puțin! Ai dispărut? Te-a supărat atitudinea mamei?

Delia: Nu! Sper să fii fericit că eu sigur o să fiu!

Fetele au încurajat-o apoi pe Delia:

„Să nu te iei după soacre! El trebuie să fie cel care ia decizia”, i-a spus Eliza Deliei.

Delia și Dediș au oprit cunoașterea, la scurt timp după ce mama băiatului a spus că nu o place pe fată. Replica tânărului din live le-a deranjat pe concurentele sezonului 9 Mireasa

În live Dediș a fost criticat de fete pentru că a spus că unul dintre motivele pentru care nu se vede alături de Delia este vestimentația.

„Știu foarte bine ce vreau! Vreau să simt! În momentul de față nu simt!”, a spus Dediș

Întrebați care este statusul legăturii lor, Delia a spus: „Nu cred că mai avem nimic”, iar Dediș a spus: „Eu cred că trebuie să oprim. Mama a intervenit pentru că știe foarte bine cum sunt. E vulgară în vestimentație. Ultimele discuții pe care le-am avut au fost interminabile și fără rezultat! Nu sunt aici să-mi fac o relație de dragum competiției sau că n-am ce face”

„Îți dorești o femeie care să fie sub nivelul tău din toate punctele de vedere!”, a spus Delia.

„Aș vrea să le spun părinților mei că sunt bine, că sunt puternică! M-au afectat vorbele, dar trec peste!”, a spus Delia.

„S-a oprit cunoașterea! Am notat!”, a spus Simona Gherghe.