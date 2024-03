Mireasa sezon 9, 21 martie 2024. Laura și Cristian, primul dialog după despărțire. Reacția doamnei Daniela

Cristian și Laura s-au despărțit. Concurenții sezonului 9 Mireasa au purtat un dialog în emisia live de pe 21 martie 2024.

Laura a plâns în hohote după emisia live de Mireasa, Capriciile Iubirii, unde Cristian a spus că nu-și mai dorește o relație cu ea.

„A zis că a luat decizia pentru el, că nu mai vrea nimic. Nu sunt supărată pe el, sunt supărată pe mine că sunt așa! Am greșit mult! Eu știu că n-a fost să fie! Poate că am lăsat prea mult de la mine”, a spus Laura plângând în hohote.

Laura și Cristian s-au despărțit. Ce și-au spus în emisia live de Mireasa

În emisia live de Mireasa de pe 21 martie 2024, Laura i-a spus lui Cristian cum ar fi arătat o despărțire corectă din punctul ei de vedere.

„Nu m-am enervat, doar că asta am simțit să fac când am fost întrebat. Spun cee ace simt și nu vreau prin cee ace am spus aseară să te fac să suferi. Ești o fată extraordinară… Ți-am spus câte calități ai… Dar trebuie să fii puternică. Ce va fi cel mai bine atât pentru mine cât și pentru tine se va întâmpla”, a spus Cristian după ce a văzut imaginile cu Laura suferind.

„Eu zic că ce e al meu e pus de o parte. Corect față de mine era să aștepțți până vineri să discutăm. Am stat puțin și m-am gândit că probabil și eu m-am grăbit”, a spus Laura în emisia live de Mireasa.

„În continuare dacă voi purta discuțiile cu tine, le voi purta civilizat. Foarte multe discrepanțe au fost între noi doi. De fiecare dată am omis să le zic”, a mai spus Cristian.

„Și eu trebuia să fiu mai precaută și să mă gândesc maim ult la noi. Consider că am lăsat foarte mult de la mine pentru noi”, a ținut Laura să precizeze.

„Nimeni nu este de vină. Să se facă totul onest și fără răutăți. Nu-mi stă în caracter”, a spus băiatul.

Doamna Daniela a plâns: „Îmi dau seama că suferă și plâng din solidaritate feminină”. Apoi, mama lui Cristian a numit-o „geloasă” pe acum fosta iubită a fiului ei.

„Laura este geloasă. S-a văzut ieri. Nu era prima dată când se întâmpla lucrul ăsta. Cred că pentru Cristian a fost o situație pe care a extrapolat-o și s-a gândit că așa poate fi de acum încolo”, a spus doamna Daniela.

„M-a deranjat gelozia nefondată. Eu sunt sufletul petrecerii, îmi place să vorbesc, să cunosc. Am văzut că laura nu acceptă asta. Eu înțeleg, las pe o parte, dar aici nu am cum niciodată să renunț la cine sunt eu cu adevărat”, a spus Cristian.