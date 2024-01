Mireasa sezon 9, 23 ianuarie 2024. Ce a avut de spus Andrei despre meseria Valentinei. Fata face videochat

Andrei a fost întrebat ce părere are despre trecutul Valentinei și alegerea ei de a practica streaming pentru adulți.

Băiatul și-a spus părerea după ce Valentina a afirmat că bărbatul potrivit nu se va lăsa împiedicat de trecutul ei.

”Dacă el vrea o relație cu mine și mă iubește pe mine, mă iubește pe mine orice aș face. Asta nu înseamnă că trebuie să mă duc cu alți bărbați sau așa mai departe.”, a afirmat Valentina.

Fata a afirmat că în dragoste sunt necesare și sacrificiile, iar ea e dispusă să facă unul de dragul persoanei de lângă ea.

”Putem cădea la ceva comun încât să rezolvăm problemele. Nu mă agăț de acest job, asta fac în prezent, asta am făcut și am făcut în paralel cu alte job-uri. Nu am spus că o s-o fac până la bătrânețe, am și specificat”, a mai punctat concurenta.

Valentina e dispusă să renunțe la videochat pentru a avea o relație și o familie.

Ce a spus Andrei despre acest subiect

Andrei a fost întrebat ce crede despre meseria Valentinei și fetele cu un trecut asemănător. Diplomat, acesta și-a expus părerea.

”Sincer, sunt de acord cu ea. Din moment ce persoana de lângă tine te iubește, automat este dispusă să facă și sacrificii pentru tine și anume să treacă peste vorbe, care oricum sunt din orice parte. Indiferent, părerea mea, e subiectiv, indiferent de ce ai face, nu o să mulțumești niciodată pe toată lumea. Adică, dacă faci ceva bun, din punctul tău de vedere, poate să existe mereu o persoană care să considere că nu e chiar atât de ok.”, a afirmat Andrei.

Întrebat dacă ar accepta ca viitoarea iubită să fi practicat videochat, el a declarat: ”Personal nu aș avea nimic împotrivă, atât timp cât guvernează între noi înțelegerea și alte aspecte care să ne aducă împreună. Ăsta este un detaliu. Nu toți suntem perfecți, asta e problema. Nu putem să judecăm alegerile nimănui.”

