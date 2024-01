Mireasa sezon 9, 23 ianuarie 2024. Cine e Albert și care e povestea lui. A avut un blind date cu Maria

Albert de la Mireasa sezonul 9 și-a spus povestea în ediția din 23 ianuarie 2024. Iată cine este concurentul cu care Maria a avut un blind date.

”Am emoții. Încerc să rezist”, a zis Albert după ce le-a cunoscut pe fetele de la Mireasa. El avea foarte mari emoții. Să-l descoperim în rândurile următoare.

Cine e Albert de la Mireasa sezonul 9

Albert e din Moinești, Bacău, și are 22 de ani. De profesie, concurentul e lăutar. A venit cu mama și consideră că e singura care putea să-l ajute la Mireasa. Tatăl are o firmă de mobilă și Albert mai are doi frați, un frate mai mare și o surioară.

Fratele e biolog, iar sora e încă studentă. Albert lucrează de la 15 ani și nu se vede făcând altceva, decât muzică. Pasiunea i-a fost insuflată de tatăl său.

La Mireasa a venit să trăiască experiența și nu e sigur că se va căsători. Vrea mai întâi să descopere fetele și să vadă cum decurg interacțiunile.

Albert se consideră o persoană ”cuminte”. A avut câteva relații, ultima fiind cea mai seriosă. Consideră că a avut de învățat din aceasta.

Își dorește ca viitoare iubită să fie înaltă, să iubească sportul, nu contează culoarea părului, să fie frumoasă, educată și respectuoasă. Nu i-ar plăcea o parteneră cu operații sau intervenții estetice. ”Sunt dispus să accept silicoane”, a punctat el.

Cum a decurs întâlnirea dintre Albert și Maria

Maria a afirmat că nu-l poate cataloga bărbat pe Albert, după ce a aflat că acesta are 23 de ani. Mai mult, consideră că nu e pregătit de o căsătorie tot din cauza asta.

De cealaltă parte, Albert a punctat că nu consideră că Maria este tipul de fată pentru el. Însă e deschis să o cunoască înainte de a se pronunța.

