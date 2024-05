Mireasa sezon 9, 29 mai 2024. Iuliana are reproșuri pentru Vlad. Concurenta își dorește mai multe activități alături de iubitul ei

Iuliana se simte ignorată de Vlad care o întrerupe mereu când vorbește. Iată ce părere are concurentul despre acest subiect!

Iuliana are reproșuri pentru Vlad. Concurnta își dorește mai multe activități alături de iubitul ei | Antena 1

Cei doi concurenți par să se contrazică din cauza reproșurilor Iulianei.

În timp ce concurenta își dorește ca Vlad să o însoțească când face sport, acesta crede că ea exagerează.

Citește și: Mireasa sezon 9, 29 mai 2024. Elena are dubii cu privire la relația cu Valentin. Concurentei îi este foarte frică să nu sufere

Iată ce au discutat și ce o supără atât de tare pe Iuliana!

Mireasa sezon 9, 29 mai 2024. Iuliana îi reproșează lui Vlad că nu o ascultă și că nu petrece timp cu ea

Vizibil afectată de comportamentul lui Vlad, Iuliana a luat atitudine:

„Pot să îți zic ceva? Am observat că nu prea asculți, adică să termine cineva ce are de zis, mă refer la mine, cred ca a zis și Antonia, nu mai știu, intri peste și nu li s-a teminat fraza. De ce ești grabit? Și aseara m-ai tot întrerupt. Nu m-a deranjat neapărat că ai râs, dar... Dacă eu îți spun ceva și tu mă întrerupi eu mă pierd și nu mai știu ce am avut de zis.

Vlad: Așa sunt eu, mai la subiect. Nu am ce să fac.

Concurenta a trecut peste acest subiect repede și a început să îi reproșeze subtil iubitului ei că nu petrece timp cu ea.

Iuliana: Vrei să îți spun ceva, trece timpul mult mai repede când ne găsim o activitate, dacă nu vrei să faci sport, măcar să stai cu mine.

Vlad: Nu știu dacă te așteptai la altceva, să fiu în alt mod. Ăsta sunt din păcate, în viața am nevoie de evoluție, nu de stagnare.

Iuliana: Una este să încerci să comunici să vedem cum o să fie bine, una este să spui că ăsta ești.

Vlad: Eu mă implic, dar ăsta sunt, ăsta îmi este caracterul de bărbat. Nu pot să trec peste limitele mele de bărbat. Nu pot să mă explic foarte bine la treaba asta. Nu mi-a plăcut să stau la aparatul ălă (sportiv).

În ediția de astăzi, Simona Gherghe a vrut să înțeleagă mai bine ce o deranjează pe concurentă.

„Faptul că nu mă ascultă până la sfârșit și mereu crede că înțelege tot. Și faptul că nu avem o altă activitate. Lui i-ar plăcea să stea toată ziua. Mie mi-ar plăcea să facem sport, să facem mâncare, și dacă vrem cu adevărat ne găsim” a motivat Iuliana.

„Să stau lângă un scaun pentru celulită... nu consider că e o supărare atât de mare că (n. r. Iuliana face sport singură)” a spus Vlad fără să înțeleagă de ce iubita lui îi reproșează că nu stă cu ea.

Mama Iulianei a intervenit telefonic:

„Vlad uneori se gândește și acasă și poate de asta nu se poate concentra pe tot ce face acolo” a motivat doamna Iulica.

„Să aveți răbdare unul cu celălalt, sunteți minunați.” le-a mai transmis mama Iulianei.

Citește și: Mireasa sezon 9, 29 mai 2024. Maria, declarație emoționantă pentru Ștefan. Concurenta i-a spus pentru prima dată „Te iubesc!”

Mireasa - ritmul inimii, de luni până vineri, de la ora 14:00

Nouă fete şi nouă băieţi au pășit la începutul sezonului în Casa Mireasa, locul unde ritmul inimii se va accelera, în căutarea marii iubiri. Poveşti surprizătoare de viaţă, emoţie, iubire, intrigă, răsturnări de situaţie, dezvăluiri şocante, momente unice, veselie, prietenie, dragoste necondiţionată, cereri în căsătorie spectaculoase, mirese şi miri fericiţi, nunţi aşteptate şi mai puţin aşteptate, iubire venită ca prin magie, viaţa în Casa Mireasa surprinsă 24 de ore din 24, toate acestea fac parte din fenomenul Mireasa, reality show care revine astăzi, cu un nou sezon, difuzat de luni până vineri, de la ora 14.00, la Antena 1.

”Venim cu o mulţime de surprize şi cu un record în ceea ce priveşte prezenţa mamelor în emisiune: nu mai puţin de 8 mame spun <prezent> alături de băieţii lor în Casa Mireasa. Mai exact, toţi băieţii români vin însoţiţi de mame. Pentru cel de-al nouălea concurent, păstrăm misterul până la premieră. Le mulţumim telespectatorilor pentru fidelitate şi îi aşteptăm să ne fie alături, de luni până vineri, de la ora 14.00, la Antena 1”, dezvăluie Simona Gherghe.

În plus, la fel ca în sezonul anterior, publicul poate urmări în continuare peripețiile din casele concurenților pe canalele live exclusive dedicate din AntenaPLAY.

Citește și: Mireasa sezon 9. Vlad și Adriana susțin că în casă există persoane ipocrite. Liviu și Delia s-au simțit ținta afirmațiilor