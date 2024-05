Mireasa sezon 9. Vlad și Adriana susțin că în casă există persoane ipocrite. Liviu și Delia s-au simțit ținta afirmațiilor

În ediția din 28 mai 2024 de la Mireasa, Capriciile Iubirii, Vlad și Adriana au ajuns la constatare comună, și anume, că anumite persoane sunt duplicitare.

Vlad, Iuliana și Adriana au început să vorbească despre tensiunile care au apărut în ultimele zile între concurenți și au zis tot ce au gândit fără rețineri.

În urma discuțiilor, Vlad și Adriana au realizat că au o constatare comună pe care o cred cât se poate de adevărată.

Iată ce afirmații au făcut cei doi!

Vlad și Adriana susțin că în casă există persoane ipocrite

Adriana: Faptul că mereu am încercat să nu vorbesc, daca mi se pune o întrebare, să zic cu jumătate de măsură decât să zic ceva rău, să fac pe celălalt din fața mea să se simtă nu știu cum, dar acum de când sunt aici mi-am dat dat seama că nu am de ce să fac lucrul acesta cu persoane necunoscute. Am observat că cel puțin poate foarte multe persoane sunt cumva când suntem aici acum, dar când intrăm în live se schimbă total.

Vlad: E normală schimbarea, că e este poziția, postura, e felul cum vorbești pe live și nu ai cum să te comporți fix la fel, nu ai cum.

Adriana: Mă refer la înțepături, noi facem anumite glumițe, dar când suntem live se aruncă.

Vlad: E puterea live-ului, când omul simte că a căpătat glas, că e ascultat de cineva, atunci începe să le spună într-un anumit fel.

În timp ce Iuliana aproba din când în când, aceasta prefera să asculte mai mult fără să se pronunțe foarte des.

„Mă enervează că mă duc în anumite chestii să mă fenteze pe mine cu vorbe, crede că eu nu le văd, dar le văd foarte bine” a mai continuat Vlad.

În ediția din data de 28 mai 2024 de la Mireasa, Capriciile Iubirii, Gabriela Cristea și-a dorit să lămurească situația și să afle despre cine cred cei doi că sunt persoane ipocrite.

Vlad nu a vrut să dea nume, susținând că vorbea la modul general, în timp ce Liviu se simțea vizat de discuția celor doi.

Întrebați de ce se simt vizați, Liviu și Delia au motivat:

Liviu: Pentru că a fost problema ieri în live când noi am avut discuția și seara el a a dus această discuție cum că: nu ești bărbat dacă te introduci. Atunci cine dacă nu sunt eu? Noi am tratat discuția cu seriozitate, nu în râs, nu în batjocoră, suntem serioși, oameni maturi care putem sta la o masă să discutăm: vorbim, aplanăm, totul bine.

Pentru că nu au reușit să ajungă la un numitor comun, discuțiile au degenerat și au ajuns din nou în punctul glumelor Iulianei făcute pe seama Deliei.

