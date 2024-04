Mireasa sezon 9, 30 aprilie 2024. Iuliana, tăioasă la adresa Deliei, în direct: „Aveam așteptări de la tine și m-ai dezamăgit”

După ce s-a discutat despre hainele care au dispărut, Iuliana s-a arătat deranjată de ceea ce a spus Delia.

Cristina a spus că Iuliana a apărut într-un material purtându-i vesta, Laura a spus că nu-și ma găsește rochița după ce i-a împrumutat-o Iulianei, iar Delia a spus că și ea i-a împrumutat o helancă Iulianei și nu o mai găsește acum. Iuliana i-a reproșat Deliei ceea ce a spus și în emisia live de pe 30 aprilie 2024 a fost tăioasă la adresa ei. Iuliana i-a reproșat în direct Deliei că i-a spart o vază și că i-a împrumutat și ea iubitei lui Liviu obiecte.

Iuliana: Mie chiar nu mi s-a părut nomal să vorbească așa în direct. Ținând cont că mi-ai spart și vaza primită de la susținători...

Delia: Dar ți-am cerut scuze pentru vază.

Iuliana și Delia, schimb de replici în direct la Mireasa

Iuliana: Cum poți să faci asemenea acuzații în direct. Dacă era bluza la mine probabil o purtam. Și te-am rugat ieri să cauți în toate șifonierele mele. Și dacă o găsești la altcineva, cred că aș merita scuze! Adică nu mi se pare normal să arunci așa! V-am împrumutat cerceii! Dar eu nu sunt așa cu voi! Și tind să cred că degeaba v-ați spovedit ieri, nu știu cum să-ți zic!

Delia: Pot să vorbesc și eu o secundă? Nu cred că doar eu am împrumutat de la tine o pereche de cercei, cred că și eu ți-am împrumutat ție! În momentul în care am spart vaza nu a fost cu intenție și mi-am cerut scuze! Nu am de unde să-ți dau o altă vază, pentru că nu pot să mă duc la cumpărături să iau o altă vază! Dar mi-am cerut scuze, nu cred că a fost ceva cu intenție! Și îmi cer și acum scuze de modul în care am abordat situația.

Iuliana: Aveam așteptări de la tine și m-ai dezamăgit. Mi-ai spus așa ca și cum ți-am furat bluza!

Delia: Îmi cer scuze! Eu am împrumutat-o! Poate e în coșul cu rufe!

Iulaiana: Păi asigurați-vă! Nu vorbiți așa pentru că se înțelege altceva!

