Mireasa sezon 9, 6 martie 2024. Albert a fost amendat din bugetul comun al băieților. Care a fost motivul

Băieții au fost amendați cu 100 de lei din bugetul comun, deoarce Albert a dormit mai mult decât este permis.

Albert a fost amendat cu 100 de lei din bugetul comun al băieților, iar băieții au fost revoltați: „E sub orice critică băiatul ăsta! Dar ce vrea? Să-l trezim ca pe copiii mici? S-a decis, Albert! În dimineața asta am luat amendă!”, a spus Alex.

„S-a dat drumul la muzică, dar am adormit la loc! Adorm instant! Eu am avut impresia că am mai stat 2 minute! Aia e! Îmi asum eu o masa și aia e! Sau cât considerați voi! Nu știam că pentru treaba asta dimineața chiar se ia amendă! Vă spun sincer!

„Ce ne iei și ne duci! Și ieri și azi”, a spus Cristian.

„Avertisment de domn la amiază tot tu ai luat”, i-a spus Liviu.

Albert a fost amendat pentru că a dormit prea mult

În emisia live de Mireasa Albert a amintit de greșelile și de amenzile altora.

„Amenda asta a ta vine peste ce s-a întâmplat cu tine și cu Maria și e normală supărarea lor. Dacă regula în casa Mireasa e să te trezești la 09:30, te ridici! E o chestier de respect pentru colegii tăi, pentru telespectatorii care se uită în AntenaPLAY. Tu dormi foarte mult și nu respecți regula trezitului”, i-a spus Simona Gherghe.

„Am înțeles! Pe viitor n-o să mai fac și aia e!”, a spus Albert în emisia live.

Mireasa - ritmul inimii, de luni până vineri, de la ora 14:00

