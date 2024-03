Mireasa, sezon 9. După ce Valentin a mărturisit că nu a mai vorbit cu tatăl său de 5 ani, domnul Orlando a intrat în direct

Valentin i-a povestit Antoniei că nu are o relație bună cu tatăl său, după ce l-a pus în mai multe situații neplăcute în trecut. Domnul Orlando a intrat în direct la Mireasa, Capriciile Iubirii, la 5 ani de când nu a mai vorbit cu fiul său.

„Nu m-a sunat, nu știe nimic despre existența mea”, a spus Valentin despre tatăl său.

Lui Valentin nu i-a făcut plăcere să-și audă tatăl și nu a dorit să-i adreseze vreun cuvânt. În schimb, domnul Orlando a ținut să-i dea un sfat părintesc fului său, precizând că se uită ocazional la Mieasa și că îl susține.

Tată lui Valentin, care locuiește în Spania, a avut o intervenție telefonică în direct în emisia live de Mireasa Capriciile Iubirii, de pe 21 martie 2024.

Citește și: Mireasa sezon 9, 21 martie 2024. Laura și Cristian trebuie să dovedească faptul că nu au avut o relație în afara casei

Ce a spus tatăl lui Valentin în direct la Mireasa, Capriciile Iubirii

„Vreau să-l susțin pe fiul meu cu Antonia. Eu am crezut în ei c acuplu. Nu vreau să intru în amănunte despre viața mea particulară cu tot ce a fost înainte. Am observat (n.r. că sunt în impas). Cred că le-ar veni bine un pic de spațiu. Să se cunoască un pic mai bine, zic eu. Și apoi să vadă ce pot să facă. Dar nu prea departe, să nu se îndepărteze de tot!”, a spus tatăl lui Valentin în direct la Antena Stars.

Antonia s-a aflat și ea în platou cu Valentin, însă a stat la distanță pentru că cei doi și-au pus relația „pe pauză”

„N-ai să-l întrebi ceva? Nu vreau să mă bag, dacă el nu simte.

Citește și: Mireasa sezon 9, 21 martie 2024. Cum a reacționat doamna Viorica după ce a văzut imagini cu Iuliana plângând în fața lui Liviu

Mireasa - ritmul inimii, de luni până vineri, de la ora 14:00

Nouă fete şi nouă băieţi au pășit la începutul sezonului în Casa Mireasa, locul unde ritmul inimii se va accelera, în căutarea marii iubiri. Poveşti surprizătoare de viaţă, emoţie, iubire, intrigă, răsturnări de situaţie, dezvăluiri şocante, momente unice, veselie, prietenie, dragoste necondiţionată, cereri în căsătorie spectaculoase, mirese şi miri fericiţi, nunţi aşteptate şi mai puţin aşteptate, iubire venită ca prin magie, viaţa în Casa Mireasa surprinsă 24 de ore din 24, toate acestea fac parte din fenomenul Mireasa, reality show care revine astăzi, cu un nou sezon, difuzat de luni până vineri, de la ora 14.00, la Antena 1.

”Venim cu o mulţime de surprize şi cu un record în ceea ce priveşte prezenţa mamelor în emisiune: nu mai puţin de 8 mame spun <prezent> alături de băieţii lor în Casa Mireasa. Mai exact, toţi băieţii români vin însoţiţi de mame. Pentru cel de-al nouălea concurent, păstrăm misterul până la premieră. Le mulţumim telespectatorilor pentru fidelitate şi îi aşteptăm să ne fie alături, de luni până vineri, de la ora 14.00, la Antena 1”, dezvăluie Simona Gherghe.

În plus, la fel ca în sezonul anterior, publicul poate urmări în continuare peripețiile din casele concurenților pe canalele live exclusive dedicate din AntenaPLAY.