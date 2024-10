Mireasa sezonul 10, 15 octombrie 2024. Cine este Mirela, noua concurentă din casă. Ce a dezvăluit despre ea

În ediția din 15 octombrie 2024 a emisiunii Mireasa sezonul 10, Simona Gherghe a prezentat-o pe Mirela, noua concurentă.

Surpriză de proporții în ediția din 15 octombrie 2024 a emisiunii Mireasa sezonul 10. Încă de ieri, Simona Gherghe a anunțat că în casă va intra o nouă concurentă și iată că a venit momentul ca aceasta să își facă apariția.

Descoperă în rândurile de mai jos cine este Mirela și ce a dezvăluit despre ea.

Cine este Mirela, noua concurentă din casa Mireasa sezonul 10. Ce a dezvăluit despre ea, în ediția din 15 octombrie 2024

Mirela, noua concurentă din competiție, are 28 de ani și este din Râmnicu Vâlcea.

„Sunt o fire sociabilă, îmi place să ies cu prietenele la o cafea, la o plimbare sau la un film. Mai am o soră, diferența dintre noi este de 4 ani și jumătate și locuim împreună în prezent. Familia mea este despărțită și este un subiect mai sensibil. Eu nu țin legătura cu tatăl meu, nu a fost un tată implicat, nu a luat parte la momentele importante din viața noastră și comportamentul față de mama noastră nu a fost ok. Nu s-a ajuns la violență, doar că are probleme cu alcoolul. Consider că este mai bine așa. Eu am fost cea care i-a zis mamei că ar fi mai bine să meargă pe drumuri separate, i-am zis de când eram copilă, de când eram în liceu. Vedeam că nu e bine”, a povestit tânăra.

Problemele din familie nu au oprit-o să vizeze la o relație perfectă. Își dorește să aibă propria afacere în domeniul frumuseții: „Peste cinci ani sper să am o families au măcar un partener care să mă susțină”.

„Până în prezent am avut o relație serioasă, de doi ani, ce a devenit ulterior toxică. Au mai fost încercări, dar nu a fost nimic de durată. Într-o relație îmi pun sufletul pe tavă. Mi-aș dori de la partener să fie punctual, responsabil, să îmi ofere siguranță, să fie elegant, să fie afectuos, amuzant, să își dorească să contruim împreună. Într-o relație nu aș putea să trec peste minciună și înșelat. Îmi doresc și sunt pregătită să am o familie”, a mai spus ea.

