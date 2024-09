Mireasa sezonul 10, 18 septembrie 2024. Doamna Ioana și Isabelle, scandal de proporții. Tânăra a răbufnit și a început să plângă

Doamna Ioana și Isabelle au avut parte de o ceartă de proporții în emisia live de miercuri, 18 septembrie 2024, din Mireasa sezonul 10. Concurenta a răbufnit în fața camerelor de filmat, după acuzațiile făcute de mama lui Gabriel.

Tensiunile au persistat în casa Mireasa, după ce fetele au găsit lenjerie intimă murdară la baie. În timpul emisiei de ieri, doamna Ioana a făcut o mărturisire neașteptată. Femeia a declarat că mamele spălau hainele concurentelor până de curând.

De asemenea, mama lui Gabriel a mai susținut că a găsit, de multe ori, lenjerie intimă murdară în casa fetelor, dar nu a făcut un subiect pentru TV.

„La ce vă referiți când spuneți că este harababură în baia?”, a întrebat-o Daiana pe doamna Ioana.

„Până acum nu au fost probleme între fete cu lenjeria intimă. De când au venit Isabelle și Alexia au apărut problemele. Și eu am găsit, dar n-am stat să spună asta la televizor!”, a fost replica ce a făcut-o pe Isabelle să răbufnească.

S-au dat replici acide între doamna Ioana și Tess la Mireasa sezonul 10, după subiectul cu lenjeria intimă murdară din baie

Isabelle nu și-a mai putut controla reacțiile atunci când și-a auzit numele în discuția dintre doamna Ioana și Daiana.

„Nu cred că e cazul să îmi reproșați unele lucruri”, i-a spus concurenta.

„Deci tu arunci hainele la mine pe bagaj!”, a evidențiat doamna Ioana.

„Nu mai suport tensiunea asta din casă. Nu vă mai luați de mine din cauza lui Gabriel. Să nu mai dea cu pietre în mine din cauza lui fii-su, eu nu mai rezist să stau! Nu ai pot, trebuie să ieșim un pic la public că vine gala. E penibil, nu țipă tata sau mama așa la mine. A zis că de când am venit eu cu Alexia se întâmplă așa. Mă oftic pentru că se uită familia mea la televizor. La început n-am zis nimic. Eu nu mi-am pus niciodată hainele pe bagajul ei, așa cum zice ea. Am văzut-o de câteva zile că se uită la mine, simțeam că are să îmi spună ceva și acum a venit momentul. Să-mi facă plângere! Eu nu pot să tac, eu spun în față când am ceva de zis”, a mai completat Isabelle, cu lacrimii în ochi.

„Ea de ce și-a lăsat rochia și chiloții jos?”, s-a mai auzit doamna Ioana pe fundal.

„Am venit la o emisiune să ne mărităm, în schimb noi avem subiecte pe chiloți. S-a trezit și doamna Ioana că nu-i convine ceva”, spunea concurenta în timp ce stătea pe canapea.

Cearta dintre cele două a continuat și în platou, de față cu Simona Gherghe, în emisia live de miercuri de pe 18 septembrie 2024.

„Nu e cazul să vă victimizați! Eu nu m-am victimizat ca să ies preferată la public. Și mulțumesc părinților care i-au dat educație. Eu eram la somn, iar ea continua subiectul. Ați început să dați în noi de când am venit în casă. Am un sfat pentru fetele din casă. Dacă vă dați pe lângă mame nu o să ieșiți bine la public”, a mai „atacat-o” Isabelle pe doamna Ioana.

