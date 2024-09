Mireasa sezonul 10, 19 septembrie 2024. Alexia nu ar vrea ca Mihai să îi verifice telefonul. Care este motivul: „Am poze...”

Alexia l-a pus pe Mihai pe gânduri în emisia live de joi, de pe 19 septembrie 2024, din Mireasa. Tânăra a dezvăluit că nu își dorește ca el să îi controleze telefonul dacă va exista un task de genul.

În emisia live de joi din Mireasa sezon 10, de pe 19 septembrie 2024, Alexia și Mihai au avut parte de o discuție neașteptată. Tânăra și-a adus aminte de task-ul telefoanelor și a ținut să-l informeze pe băiat că nu îi va permite să îi controleze telefonul nici în casa show-ului matrimonial, dar nici afară.

Detaliul l-a pus pe gânduri pe concurent, stârnindu-i mai multe curiozități. Acesta și-a dorit să afle dacă fata ascunde ceva în telefon.

Citește și: Mireasa sezonul 10, 19 septembrie 2024. Ceartă de proporții între Gabriel și Ștefan. Doamna Ioana a răbufnit de nervi: „Taci!”

„Nu mi se pare normal că ne controlăm telefonul. Nu suport ideea de controlat. Nici eu lui, nici el mie. Nu mi se pare ok”, a spus tânăra.

„Ai ceva de?!”, a întrebat-o Mihai.

Ce a spus Alexia că are în telefon și care este motivul pentru care nu vrea să i se controleze mobilul. Care a fost curiozitatea lui Mihai din emisia live de joi, 19 septembrie 2024, de la Mireasa sezon 10

Alexia a declarat că nu a șters nicio conversație și nici pozele cu foștii parteneri. De asemenea, aceasta are în telefon poze cu ea în lenjerie intimă.

„N-am nicio conversație ștearsă cu fostul iubit și nici poze. Am tot în telefonul ăla”, a zis ea.

„Eu am șters totul”, a pus-o la curent Mihai.

„De ce le-ai șters? Dacă ai făcut asta înseamnă că ți-a păsat. Este o chestie pe care n-aș vrea să o fac publică la TV. În telefonul meu nu se intră! La mine o să vezi crize, certuri și un limbaj nu tocmai ok”, a mai adăugat tânăra

„Poze?!”, a întrebat el.

Citește și: Mireasa, sezon 10. Psihologul Eduard Puiu l-a rugat pe Gabriel să părăsească platoul. De ce a enervat-o băiatul pe Paula Chirilă

„Nu! Am poze cu mine dezbrăcată în telefon. Îți garantez că toate au. Nu dezbrăcată full, în lenjerie intimă sau corsete”, i-a răspuns Alexia.

„Crezi că ar fi ceva la tine în telefon ce ar putea să mă deranjeze?”, a mai fost curiozitatea lui Mihai.

„Nu, dar eu nu mi-aș da telefon. Mi se pare o intimitate încălcată! Eu n-am șters niciodată nimic, pentru că nu am nimic de ascuns. Pe mine nu mă interesează nimic din trecutul tău. De ce să șterg o conversație? Atât de tare mă afectează? Înțelegi? La mine nu știe nimeni parola de la telefon. Ai mei nu mi-au căutat niciodată în telefon”, a mai completat concurenta.

„Eu am șters toate conversațiile, dar poze am cu două fete am, cred”, i-a zis el.

„Nu există să îmi dau telefonul la un astfel de task! Eu la rândul meu nu am umblat, în viața mea, în telefonul partenerul. Dacă vrea să o facă, o face cu tine de mândră. (...) Obțin ceea ce vreau, mie îmi place să mă axez pe prezent, nu mă interesează ce a fost în trecut”, a mai explicat Alexia.

Mihai și-a dorit să afle în live-ul de joi din Mireasa sezonul 10, de pe 19 septembrie 2024, dacă Alexia a făcut videochat. Întrebarea i-a fost adresată tinerei chiar de Simona Gherghe, după ce băiatul a dat de înțeles că despre asta vrea să vorbească.

„Dacă ar fi făcut videochat?”, a zis prezentatoarea TV.

„Nu e cazul, nu e nimic cu tentă pornografică”, a fost răspunsul Alexiei.

Mireasa – Iubeşte de 10, de luni până vineri, de la ora 14:00. Vezi online ce se întâmplă în casa fetelor și casa băieților pe AntenaPLAY

Din 29 iulie de luni până vineri, de la 14:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, gazda reality show-ului Mireasa întâmpină o nouă serie de concurenţi dornici să lupte cu toate forţele pentru a-şi găsi sufletul pereche.

În plus, la fel ca în sezonul anterior, publicul poate urmări în continuare, 24 de ore din 24 de ore, imagini din casele concurenților pe canalele live exclusive dedicate din AntenaPLAY. Acestea se vor activa după prima emisiune din sezonul 9, pe 29 iulie, de la ora 17:00.

Concurenții și mamele pot fi votate prin cele trei căi: SMS la 1272, vot gratuit în Aplicația Antena 1/ secțiunea Mireasa și în platforma http://mireasa.a1.ro.

De asemenea, vă așteptăm pe pagina de Facebook Mireasa și în grupul oficial Mireasa pentru noi informații și discuții despre concurenții sezonului 10.