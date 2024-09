Mireasa, sezon 10. Psihologul Eduard Puiu l-a rugat pe Gabriel să părăsească platoul. De ce a enervat-o băiatul pe Paula Chirilă

După emisia live de miercuri, 18 septembrie 2024, psihologul Eduard Puiu a intrat în casa Mireasa pentru a discuta cu fetele și băieții. Specialistul a avut o rugăminte la Gabriel înainte să abordeze un subiect controversat cu ceilalți concurenți.

După scandalul băieților din casa Mireasa, psihologul Eduard Puiu s-a decis să intervină într-un mod neașteptat. Specialistul și-a făcut apariția în fața concurenților, după emisia live de miercuri, de pe 18 septembrie 2024.

Înainte de a se face auzit, acesta a avut o rugăminte la Gabriel. Psihologul Eduard Puiu i-a cerut băiatului să părăsească încăperea, cu mențiunea că vor avea și ei parte de o discuție după ce vorbește cu ceilalți concurenți.

„Am o rugăminte la tine Gabriel, iar după o să îți spun de ce. Nu este un act împotriva ta, ci în favoarea ta. Nu îl iei personal, da? După o să vreau să vorbesc cu tine personal”, i-a spus specialistul.

„Da, să trăiți!”, a răspuns Gabriel.

Citește și: Mireasa, sezon 10. Psihologul Eduard Puiu, replică dură pentru Stelian. Cum l-a pus la punct pe tânăr în privința lui Gabriel

„În momentul în care există în viața noastră niște provocări, bărbăția ne obligă să le rezolvăm. Fiți bărbați, duceți-vă în zona aia și rezolvați ceva ce pare de nerezolvat, pentru că da, pot fi și oameni altfel. Eu apreciez tare un bărbat care merge puțin împotriva curentului și rezolvă. Am fost suficient de clar?”, este mesajul pe care l-a transmis psihologul Eduard Puiu.

Ce au vorbit psihologul Eduard Puiu și Gabriel în casa Mireasa sezon 10

Mai mult, specialistul a vorbit și între patru ochi cu Gabriel. Acesta l-a rugat pe băiat să fie sincer și să spună lucrurilor pe nume, pentru a putea rezolva tensiunile din casa Mireasa sezonul 10.

„Cum ești? Eu nu am venit cu niciun scop precis, doar că nu îmi place să văd oameni care trăiesc în niște tensiuni. Probabil că este și obiectul meseriei mele pentru care eu funcționez aici, iar eu vreau să te ascult dacă îți face plăcere. De ce crezi că s-a ajuns aici, sincer? Nu trebuie să-mi dai niște răspunsuri că suntem în fața camerelor”, i-a mărturisit psihologul Eduard Puiu.

„Că nu am fost respectat. Au fost reacții necontrolate din partea concurenților, jigniri. Nu știu cum de sunt singur în situația asta, poate pentru că s-au făcut bisericuțe sau m-au jignit de la început, iar din cauza asta s-a ajuns ca băieții să manipuleze fete. Eu mă văd un nimeni în fața lor, ca să fie bine. Am lăsat de la mine. Acum nu mai am niciun stres, dar nu mi-a plăcut situația”, a dezvăluit Gabriel.

Gabriel a enervat-o peste măsură pe Paula Chirilă la Mireasa - Capriciile Iubirii, în ediția de miercuri seară, de pe 18 septembrie 2024

Paula Chirilă a fost enervată peste măsură de comportamentul lui Gabriel la Mireasa - Capriciile Iubirii. Tensiunile au apărut imediat în platou, după ce tânărul a creat un nou conflict ce îl are protagonist pe Ștefan.

„Nu ești buricul Pământului!”, a fost replica Paulei Chirilă, după ce a răbufnit la cuvintele băiatului.

„Te rog să lași tonul mai jos!”, a evidențiat Gabriela Cristea către Gabriel.

Citește și: Mireasa sezonul 10, 18 septembrie 2024. A sunat AdrenaLinia în casa fetelor, iar Daiana a luat o decizie neașteptată. Ce a urmat

„Doamna Ioana, dumnevoastră cum vă descurcați cu el? Se face gaură în cer dacă se supără?”, a mai întrebat Paula Chirilă.

Mireasa – Iubeşte de 10, de luni până vineri, de la ora 14:00. Vezi online ce se întâmplă în casa fetelor și casa băieților pe AntenaPLAY

Din 29 iulie de luni până vineri, de la 14:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, gazda reality show-ului Mireasa întâmpină o nouă serie de concurenţi dornici să lupte cu toate forţele pentru a-şi găsi sufletul pereche.

În plus, la fel ca în sezonul anterior, publicul poate urmări în continuare, 24 de ore din 24 de ore, imagini din casele concurenților pe canalele live exclusive dedicate din AntenaPLAY. Acestea se vor activa după prima emisiune din sezonul 9, pe 29 iulie, de la ora 17:00.

Concurenții și mamele pot fi votate prin cele trei căi: SMS la 1272, vot gratuit în Aplicația Antena 1/ secțiunea Mireasa și în platforma http://mireasa.a1.ro.

De asemenea, vă așteptăm pe pagina de Facebook Mireasa și în grupul oficial Mireasa pentru noi informații și discuții despre concurenții sezonului 10.