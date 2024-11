Mireasa sezonul 10, 25 noiembrie 2024. Raul a decis dacă rămâne sau pleacă. Ce anunț a făcut

În emisiunea Mireasa de luni, 25 noiembrie 2024, Raul a fost rugat de Simona Gherghe să spună decizia.

În Gala de vineri, Raul a fost rugat să decidă soarta sa la Mireasa. El a primit timp să se gândească până luni, 25 noiembrie 2024.

Mireasa sezonul 10, 25 noiembrie 2024. Raul a decis dacă rămâne sau pleacă din competiție

”Dragă Raul, înțeleg că ai fost la spital azi-noapte. Hai să le spunem telespectatorilor toată povestea. Tu ai fost la spital și acum, ca data trecută, pentru că echipa a decis să facă acest lucru, nu ai decis tu. A fost la inițiativa echipei. Vrem să ne asigurăm că nu punem sănătatea voastră în pericol. (...) Cei de acolo ar fi vrut să te țină internat ca să îți facă o serie de investigații. De ce ai refuzat?”, a spus Simona Gherghe în Gala de vineri, 22 noiembrie 2024.

”Pentru că tura trecută am stat 4 zile în spital și am crezut că ies mai bolnav decât am intrat. Eu dacă mă duc la un spital, scot un ban și stau în față. Eu nu pot să stau acolo”, a explicat Raul atunci.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: Mireasa sezonul 10, 25 noiembrie 2024. Daiana și Cristi s-au certat și nu se mai țin de mână. Cum s-a ajuns aici

Băiatul a fost la spitalul Marius Nasta din București. Având în vedere situația lui Raul, Simona Gherghe i-a dat de ales dacă vrea să rămână la Mireasa sau să meargă să-și rezolve problemele de sănătate.

Vineri el a zis că vrea să părăsească casa Mireasa. În ediția Mireasa din 25 noiembrie 2024, Raul a afirmat: ”Doamna Simona, cu părere de rău, povestea mea în această emisiune a luat sfârșit. Nu pentru că sunt un laș, ci pentru că am probleme de sănătate. Sunteți o femeie superbă, cu caracter de milioane. Mă bucur că am avut ocazia să vă cunosc, ați fost ca o mamă pentru mine”.

Mai multe detalii în materialul video de mai sus.

Mireasa – Iubeşte de 10, de luni până vineri, de la ora 14:00. Vezi online ce se întâmplă în casa fetelor și casa băieților pe AntenaPLAY

De luni până vineri, de la 14:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, gazda reality show-ului Mireasa întâmpină o nouă serie de concurenţi dornici să lupte cu toate forţele pentru a-şi găsi sufletul pereche.

În plus, la fel ca în sezonul anterior, publicul poate urmări în continuare, 24 de ore din 24 de ore, imagini din casele concurenților pe canalele live exclusive dedicate din AntenaPLAY. Acestea se vor activa după prima emisiune din sezonul 9, pe 29 iulie, de la ora 17:00.

Concurenții și mamele pot fi votate prin cele trei căi: SMS la 1272, vot gratuit în Aplicația Antena 1/ secțiunea Mireasa și în platforma http://mireasa.a1.ro.

De asemenea, vă așteptăm pe pagina de Facebook Mireasa și în grupul oficial Mireasa pentru noi informații și discuții despre concurenții sezonului 10.