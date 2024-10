Mireasa sezonul 10, 25 octombrie 2024. Mama lui Sorin, dezvăluiri despre Simona și despre trecutul lui Sorin, din închisoare

Doamna Ana a făcut o dezvăluire despre Simona, dar și despre trecutul lui Sorin, din perioada când era în închisoare. Ce s-a aflat în ediția din 25 octombrie 2024 a emisiunii Mireasa sezonul 10.

După intervenția tatălui lui Sorin, doamna Ana a explicat și celorlalte mame despre trecutul Simonei și despre statutul de ei de amantă. A fost și momentul în care a dezvăluit detalii despre trecutul lui Sorin, din perioada în care era închis.

Mama lui Sorin, dezvăluiri importante despre Simona, dar și despre trecutul lui Sorin! Ce a zis în ediția din 25 octombrie 2024 a emisiunii Mireasa sezonul 10

Doamna Ana nu se liniștește și a simțit nevoia să discute cu mamele din casa Mireasa sezonul 10 despre ceva ce a aflat despre Simona, dar și despre un detaliu din trecutul lui Sorin.

„Problema e că nu am nimic cu nimeni, dar Simona a zis cu gura ei. A zis că a avut o relație cu cineva. Pe Gigi asta îl supără”, a spus doamna Ana, referindu-se la ceva din trecutul Simonei.

Citește și: Mireasa sezon 10, 25 octombrie 2024. Stelian, la cuțite cu Robert! Cei doi s-au jignit și nu au mai ținut cont că sunt văzuți

„Era o persoană mai în vârstă decât mine, care era într-o relație de 8-9 ani, am știut de relația lui. Încă de când ne-am cunoscut am știut de relația lui. Eu am acceptat, mi-am dorit asta, nu îmi explic ce s-a întâmplat. Până să îl fi cunoscut eram total împotriva ideii de amantă. Pentru trei ani de zile am fost amanta cuiva”, a zis Simona în testimonial despre fosta ei relație.

Doamna Mioara a încercat să explice care este problema de fapt și că, de fapt, domnul Gheorghe ar trebui să nu mai citească tot ce vede scris pe internet, căci altfel conflictul nu se va liniști niciodată. Mai mult, femeia a fost de părere că poate Simona nu poate dezvălui în emisiune, tuturor, anumite informații și detalii despre trecutul ei: „nu le poate spune aici, poate pune pe cineva din afară în pericol”.

Citește și: Mireasa sezon 10, 25 octombrie 2024. Isabelle și Alexia, scandal de proporții în platou! Simona Gherghe, nevoită să intervină

„Să spună fiecare când vrea, a conchis doamna Ana.

„Nu e bine să apari mereu la televizor, să ții întruna. Nu poate să se abțină”, a fost de părere doamna Cristina.

Mamele au continuat discuțiile și mama lui Sorin a dezvăluit inclusiv detalii despre perioada în care tânărul a fost închis, sugerând că tot tatăl său i-a făcut traiul mai ușor la închisoare, lucru ce l-a nemulțumit pe băiat.

În platou, tânărul a zis: „Nu am nevoie să mă primească acasă, pot să mă descurc și singur în viață. Am două mâini și două picioare, am o universitate care o să mă ajute să îmi găsesc un loc de muncă. Am terminat politehnica din Timișoara și sunt inginer auto”.

Ce alte detalii au ieșit la iveală? Află totul urmărind clipul video de mai sus din ediția din 25 octombrie 2024 a emisiunii Mireasa sezonul 10.

Mireasa – Iubeşte de 10, de luni până vineri, de la ora 14:00. Vezi online ce se întâmplă în casa fetelor și casa băieților pe AntenaPLAY

Din 29 iulie de luni până vineri, de la 14:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, gazda reality show-ului Mireasa întâmpină o nouă serie de concurenţi dornici să lupte cu toate forţele pentru a-şi găsi sufletul pereche.

În plus, la fel ca în sezonul anterior, publicul poate urmări în continuare, 24 de ore din 24 de ore, imagini din casele concurenților pe canalele live exclusive dedicate din AntenaPLAY. Acestea se vor activa după prima emisiune din sezonul 9, pe 29 iulie, de la ora 17:00.

Concurenții și mamele pot fi votate prin cele trei căi: SMS la 1272, vot gratuit în Aplicația Antena 1/ secțiunea Mireasa și în platforma http://mireasa.a1.ro.

De asemenea, vă așteptăm pe pagina de Facebook Mireasa și în grupul oficial Mireasa pentru noi informații și discuții despre concurenții sezonului 10.