Mireasa sezonul 10, 29 octombrie 2024. Sorin nu înțelege de ce sentimentele Simonei s-au schimbat radical. Ce a spus doamna Ana

Sorin nu înțelege de ce sentimentele Simonei s-au schimbat radical. Iată la ce decizie a ajuns concurentul în cele din urmă!

În ediția din 29 octombrie 2024 a emisiunii Mireasa sezonul 10, Simona Gherghe a readus în discuție relația dintre Sorin și Simona.

Dorința concurentei de a păstra distanța față de Sorin a fost din ce în ce mai mare, iar în cele din urmă acest lucru s-a și întâmplat.

Descoperă ce lucruri au ieșit la iveală!

Sorin nu înțelege de ce sentimentele Simonei s-au schimbat radical

Sorin a încercat să discute între 4 ochi cu Simona pentru a înțelege de ce a ajuns la concluzie de a se despărți.

„Noi ca și cuplu nu trebuie să fim apropiați doar când simți tu. De ce simți treaba asta? a întrebat-o acesta dezamăgit.

„E clar că undeva ceva s-a schimbat. Am tot stat și am observat cum am fost la început și cum sunt acum. E o schimbare majoră. Entuziasmul în momentul ăsta nu mai există sau dacă există, există prea puțin. Tu nu ai făcut nimi greșit. E clar că eu sunt sătulă de absolut tot ce s-a întâmplat.

Pentru mine totul a fost perfect pânâ când am zis să oprim relația sau să luăm o pauza. Principalul motiv pentru care mie mi s-a luat este el (n.r. tatăl lui Sorin). Eu am observat că nu mai sunt iubăreață, nu mai sunt afectuoasă.” a explicat Simona.

Cu toate acestea, Sorin nu poate înțelege de ce ea s-a schimbat.

„Cred că cel mai bine pentru mine ar fi să stau la distanță. O distanță mă va face pe mine să înțeleg dacă trebuie să mă apropii de tine. E bine să lăsăm timpul să își facă treaba. Mi-ar face bine să nu îl mai aud pe tatăl tău.” a mai adăugat Simona.

Simona Gherghe a vrut să îi audă părerea lui Sorin și în cadrul emisiunii de astăzi, iar acesta a motivat:

„Chiar dacă n-ar mai fi să fie nimic între noi, clar o să-mi fie greu, dar cu siguranță o să pot trece peste. Nu o să mai fac niciun pas, consider că mi-am călcat pe orgoliu de prea multe ori. (...)”

Concurenta a fost de acord cu tot ce a zis Sorin.

„Să nu mai vină spre mine. Am de gând să nu mă las purtată de val. Voi sta și mă voi gândi foarte bine”.

Totuși, ea a recunoscut că de dimineață s-a plâns că îi este dor de el.

Mama lui Sorin a recunoscut că nu i-a plăcut de la început de ea, dar totuși a încercat să fie ok cu ea. De asemenea, ea încercat să îl lase pe Sorin să decidă, fără să se implice prea mult.

Citește și: Mireasa sezonul 10, 29 octombrie 2024. Laura și Mihai, împreună dar neîndrăgostiți. Ce se întâmplă cu relația lor

Mireasa – Iubeşte de 10, de luni până vineri, de la ora 14:00. Vezi online ce se întâmplă în casa fetelor și casa băieților pe AntenaPLAY

Din 29 iulie de luni până vineri, de la 14:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, gazda reality show-ului Mireasa întâmpină o nouă serie de concurenţi dornici să lupte cu toate forţele pentru a-şi găsi sufletul pereche.

În plus, la fel ca în sezonul anterior, publicul poate urmări în continuare, 24 de ore din 24 de ore, imagini din casele concurenților pe canalele live exclusive dedicate din AntenaPLAY. Acestea se vor activa după prima emisiune din sezonul 9, pe 29 iulie, de la ora 17:00.

Concurenții și mamele pot fi votate prin cele trei căi: SMS la 1272, vot gratuit în Aplicația Antena 1/ secțiunea Mireasa și în platforma http://mireasa.a1.ro.

De asemenea, vă așteptăm pe pagina de Facebook Mireasa și în grupul oficial Mireasa pentru noi informații și discuții despre concurenții sezonului 10.

Vezi Live 24h din casa Mireasa și toate edițiile aici: https://antenaplay.ro/live/mireasa. Vezi ce-ți place

Votează-ți favoriții din casa Mireasa direct de pe telefon. Descarcă gratuit aplicația Antena 1: https://aplicatie.a1.ro/