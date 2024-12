Ramona a părut abătută după ce Stelian a revenit asupra deciziei de a se căsători. Cei doi au spus că au hotărât de comun acord să nu se mai cunune.

Se pare, însă, că Ramonei nu i-a căzut bine ezitarea lui Stelian și nici decizia de a renunța la căsătorie.

Mireasa sezonul 10. Cum a simțit Ramona refuzul lui Stelian de a se căsători în Marea Finală. Fata a dat cărțile pe față

La Mireasa Capriciile Iubirii, Ramona a comentat refuzul lui Stelian de a se căsători în Marea Finală din 20 decembrie 2024.

”Ramona, pe tine te-am văzut cea mai afectată de povestea asta. Ți-a fost teamă și îți este teamă în continuare că dacă nu vă veți căsători aici o să îl pierzi pe Stelian? În timp, nu neapărat...”, a întrebat Paula Chirilă.

”Nu că îmi este teamă că o să-l pierd. Eram supărată, sinceră să vă spun, pentru că, pentru mine, căsătoria este un pas foarte important. Adică pentru ambii este, nu doar pentru mine, dar vorbesc acum din punctul meu de vedere, și a fost destul de dureros pentru mine să știu că vorbisem inițial cu Stelian să facem pasul respectiv, după să nu-l mai facem... A fost destul de dureros. Pentur mine a fost ca prima oară când noi ne-am despărțit după apelul mamei lui”, a răspuns Ramona.

”Eu i-am spus ce am făcut eu. Nu le consider lucruri grave. Le consider niște greșeli, dar nu le consider lucruri atât de grave încât să-l pierd pe Stelian”, a mai adăugat concurenta de la Mireasa.

Mai multe detalii în materialul video de mai sus.

Citește și: Mireasa sezon 10. Anunțul producției în legătură cu Ramona și fiica sa. Ce s-a decis după intervenția fostului soț

Mireasa – Iubeşte de 10, de luni până vineri, de la ora 14:00. Vezi online ce se întâmplă în casa fetelor și casa băieților pe AntenaPLAY

De luni până vineri, de la 14:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, gazda reality show-ului Mireasa întâmpină o nouă serie de concurenţi dornici să lupte cu toate forţele pentru a-şi găsi sufletul pereche.

În plus, la fel ca în sezonul anterior, publicul poate urmări în continuare, 24 de ore din 24 de ore, imagini din casele concurenților pe canalele live exclusive dedicate din AntenaPLAY. Acestea se vor activa după prima emisiune din sezonul 9, pe 29 iulie, de la ora 17:00.

Concurenții și mamele pot fi votate prin cele trei căi: SMS la 1272, vot gratuit în Aplicația Antena 1/ secțiunea Mireasa și în platforma http://mireasa.a1.ro.

De asemenea, vă așteptăm pe pagina de Facebook Mireasa și în grupul oficial Mireasa pentru noi informații și discuții despre concurenții sezonului 10.