Finala Mireasa sezonul 10, 20 decembrie 2024. Stelian și Ramona au spus ”DA”. Ce cuvinte și-au spus înainte de cununie

Ramona și Stelian de la Mireasa sezonul 10 au avut o poveste de dragoste tumultoasă. Cei doi s-au răzgândit, de mai multe ori, și în privința căsătoriei.

Stelian a fost curios să cunoască mai multe fete de la Mireasa, însă Ramona a fost singura care a fost deschisă să-l descopere. De altfel, ei s-au apropiat rapid și au refuzat să se declare un cuplu, deși sărutul a apărut rapid.

După logodna de la Paris, lucrurile păreau să se așeze pentru ei, însă împotrivirea părinților lui Stelian în privința căsătoriei i-au făcut să se răzgândească în legătură cu marele pas.

Finala Mireasa sezonul 10, 20 decembrie 2024. Stelian și Ramona

Pentru ziua Marei Finale a sezonului 10 Mireasa, Stelian a ales un costum verde, cu cămașă verde. De cealaltă parte, Ramona a îmbrăcat o rochie de mireasă tip sirenă și a avut un machiaj care i-a pus în evidență trăsăturile.

În fața primarului, Stelian și Ramona au spus ”DA”, cu toate că nimeni nu se mai aștepta să se căsătorească.

Stelian: ”Draga mea Ramona, puține sunt cuvintele care pot exprima e am trăit alături de tine. Am avut un parcurs plin de emoții și situații care ne-au pus relația la încercare. Am ajuns până în acest moment sfânt lăsat pe pământ și țin să spun că te iubesc foarte mult. Vreau să îți mulțumesc că ai luptat pentru mine și ai meritat titlul de ”aleasa mea”. Orice încercare va veni, va trece și nu ne doborî”.

Ramona: ”Nu mă așteptam să găsesc o persoană ca tine aici. Parcursul nostru a fost destul de greu, un lucru este sigur, noi doi am rămas mereu împreună. După ziua de azi, îmi doresc să rămânem mereu la fel, ca doi copii care se iubesc. Mulțumesc că nu m-ai lăsat să cad. De azi, tu ești familia mea. Te iubesc”.

Cum a început povestea de iubire dintre Stelian și Ramona de la Mireasa sezonul 10

A fost atracție mare între Stelian și Ramona, chiar dacă la task-ul alinierii s-au așezat în spatele altor persoane. Ramona s-a pus în spatele lui Mihai, pe când Stelian a ales-o pe Andrada.

Nu a durat mult și după primele interacțiuni, și-au dat seama că există chimie. A apărut primul sărut, dar au refuzat să urmeze dinamica emisiunii Mireasa și au rămas într-o cunoaștere.

Curând s-au declarat un cuplu, dar nu avea să dureze. Motivul? Mamele lor au avut o ceartă în social media, iar convorbirea a ajuns la Stelian. Atunci, după o perioadă de gândire, a notat pe o hârtie toate motivele pentru care dorește să pună punct relației cu Ramona.

A afimat că efortul e făcut de el și că nu o vede implicată, dar a subliniat că motivul principal este reprezentat de jignirile primite de mama lui de la părintele Ramonei.

După despărțire, au continuat să rămână apropiați, cu toate că existau înțepături din ambele părți. Stelian a încercat să cunoască și alte fete, însă în cele din urmă a revenit în brațele Ramonei.

De această dată, a fost dispus să lupte pentru relația lor, în ciuda faptului că părinții lui se împotriveau vehement. S-au logodit la Paris și erau hotărâți să se căsătorească în Marea Finală a sezonului 10 Mireasa.

Un apel al mamei lui Stelian l-a făcut să se răzgândească, iar Ramona a părut să fie de acord. Nimeni nu se aștepta ca ea să fie, de fapt, dezamăgită de nehotărârea logodnicului ei. Fata a verbalizat acest lucru și tensiunea se simțea între ei.

