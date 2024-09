Mireasa, sezonul 10. Tess și Robert, ceartă de proporții. Tânărul a vrut să plece din casă. Ce decizie a luat Tess: „Am obosit”

Spiritele s-au încins între Tess și Robert. Cei doi au trăit stări diferite, în timp ce Robert era dornic de petrecere, Tess avea nevoie de liniște.

Relația dintre Tess și Robert este în pericol. Cei doi s-au certat și sunt aproape să se despartă.

Mireasa, sezonul 10. Tess și Robert, ceartă de proporții. Tânărul a vrut să plece din casă: „Am obosit”

„Nu-mi place să petrec așa încontinuu”, spune Tess.

„Dar ce-ai vrea?” o întreabă el. „Eu nu mă plictisesc, așa că vreau să continui această petrecere sâmbătă de sâmbătă.”

„Înțelege-mă și pe mine”, îl roagă tânăra. „Am obosit. Nu mai am energie.”

„Nu e muzica pe care o ascult eu și când e muzica pe care o ascult eu, pleacă toată lumea”, continuă ea.

Robert o întreabă adevăratul motiv al stării ei.

„E clar că orice spun acum nu o să mă crezi”, spune ea. „Eu când nu mai am chef, nu mai am chef. (...) Nu am atât de multă baterie socială.”

„Nu trebuie să țipi”, spune el.

„Până n-ajung să mă enervez, nu înțelegi”, spune Tess. „Nu trebuie să găsim o soluție la orice!”

„Mai lasă-mă! Te cerți încontinuu. Nu mai pot să duc această discuție”, răbufnește tânăra. „Am obosit să tot explic. Te superi din orice!”

„Cu ce m-am supărat? De ce țipi în halul ăsta?” o întreabă Robert.

„Nu mai suport să te superi din orice!” țipă Tess. „Te rog frumos să mă lași în pace! (...) Mă agasezi cu chestia asta.”

„Zi-mi ce-am zis eu acum”, continuă Robert. „Când am zis eu că m-am săturat de tine?”

„Mai las-mă, în puii mei, să fiu cum sunt!” îi cere Tess.

„Eu te-am întrebat de ce te compari cu alte persoane”, o mai întreabă Robert.

„Vreau să mă duc să mă culc. M-am săturat să mă cert în fiecare zi”, țipă Tess. „Ți-am spus o dată că sunt obosită.”

„Explică-mi frumos, fără să țipi”, mai spune Robert.

„Ești în plus în viața mea!” răbufnește Tess, iar Robert pleacă în casă.

Daiana încearcă să o calmeze pe Tess și să discute cu ea. Tânăra i se destăinuie: „Am capul atâta. În fiecare zi trebuie să te cerți? Eu nu sunt așa. (...) M-am certat aici mai mult decât m-am certat în toate relațiile.”

„Nici pentru el nu e plăcut să se certe”, spune Daiana. „O iei razna până la urmă. Asta devine ceva toxic.”

„Nu știe să fie fericit!” spune Tess. „Nu pot eu să rezolv asta.”

„Ar trebui să te aprecieze mult mai mult, să te înțeleagă mult mai mult”, îi spune Daiana.

„Am fost agasată cu aceeași întrebare de o mie de ori și nu mai am răbdare”, explică Tess. „Nu sutem compatibili.”

„Nu mai vreau să fim împreună”, spune Tess. „Nu cred că e pregătit să aibă o relație serioasă și sănătoasă.”

„În continuare nu înțeleg”, spune Robert.

„Nu cred că e de datoria mea să evit discuțiile”, continuă Tess. „Deja mă mint singură.”

„Am fost îndrăgostită și sunt îndrăgostită, nu trec sentimentele așa repede”, spune Tess. „Am nevoie de stabilitate și de liniște și nu cred că poate să-m ofere lucrurile ăstea.”

După cearta cu Tess, Robert a vrut să plece acasă. Băieții au încercat să-l calmeze.

„N-ai cum să pleci așa”, îi spun ei. „Hai să ne zici ce s-a întâmplat.”

„Nu mai vreau să mai stau”, le spune tânărul.

Robert le spune băieților despre discuția cu Tess: „Ăsta-i tot greul aici că nu vor să-ți pună muzica ta preferată?”

„Nu mai pot să mai stau”, conchide el.

Robert vrea să îi convingă pe băieți să-l propună la eliminare: „Vreau să ies sau să fiu pus la eliminare.”

„Omul la băutură și la nervi spune adevărul”, continuă Robert. „M-am îndrăgostit ca prostul, de-asta mi-e ciudă.”

Tess însă simte că certurile cu Robert o întorc acasă, la certurile din familie.

Acțiunile lui Robert au avut conscințe asupra tuturor din casa Mireasa. Ce a anunțat Simona Gherghe

„O săptămână, nimeni din casa Mireasa nu mai primește scrisori sau pachete”, îi anunță Simona Gherge.

Toți concurenții au fost sancționați, deoarece Robert a intrat în casa fetelor, crezând că astfel își va atrage nominalizarea în cursa de eliminare. Ionuț a încercat să îl oprească.

