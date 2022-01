Mireasa sezonul 3. Maria Roman e îndrăgostită? Postarea care le-a dat de gândit fanilor

Recent, Maria a publicat mai multe imagini cu ea de acasă, din restaurante de lux, dar a pus la instastory și o postare în care spune așa: "N-am vrut să mă îndrăgostesc, dar brusc zâmbeam când îmi scriai".

Maria Roman e îndrăgostită?

Aceste cuvinte le-au dat fanilor de gândit și acum admiratorii Mariei se întreabă dacă aceasta are un alt bărbat în viața sa. Blondina nu a dat niciun detaliu până în acest moment despre viața sa amoroasă, doar își ține fanii la curent cu activitățile zilnice.

Maria s-a apucat de gătit și împărtășește cu fanii rețetele preparatelor pe care le face, se plimbă destul de mult și își trăiește viața așa cum îi place.

Liviu și Maria de la Mireasa sezon 3 s-au despărțit și încearcă să depășească momentele grele. După ce au mers amândoi să se opereze în Turcia, au revenit pe rețelele sociale cu mesaje parcă dedicate unul altuia.

Ce au postat Liviu și Maria de la Mireasa sezon 3

Liviu de la Mireasa sezon 3 a petrecut Revelionul la munte, împreună cu Ionuț, fostul său coleg. Cei doi par să se fi distrat pe cinste. Aflat la Rânca, Liviu a postat o imagine pe ATV cu un mesaj cu subînțeles.

”Dacă ai pierdut ceva, nu ai pierdut nimic. Nu a fost al tău niciodată.”, a scris el la descrierea fotografiei.

De cealaltă parte, Maria s-a pozat la un restaurant. Fosta concurentă de la Mireasa sezon 3 poartă o rochie neagră și vorbește despre modul în care a trecut peste eșecul căsniciei cu Liviu.

”Iată cum am trecut peste - Mă intrebam mereu: Această relație este benefică pentru mine? Îmi permite ea să-mi ating potențialul maxim?

Când o relație este distructivă, pot să renunț la ea fără a suferi o depresie sfâșietoare. Am un cerc de prieteni care mă susțin și interese sănătoase, care mă ajută să depășesc momentele de criză. Mai presus de orice, îmi apreciez propria seninătate. Toate luptele, dramele și haosul din trecut și-au pierdut puterea de atracție. Mă protejez, apărându-mi sănătatea și fericirea.

Eu stiu că, pentru a funcționa, o relație trebuie să se stabilească între parteneri care împărtășesc valori, interese și obiective similare și care au capacitatea de a stabili legături apropiate. De asemenea, știu că merit tot ce este mai bun în viață.

Pe scurt, recuperarea după un eșec vă va schimba viața din multe puncte de vedere. Nu vă lăsați copleșite de acest disconfort. Teama de schimbare, teama de a renunța la ceea ce am știut, am făcut și am fost, întotdeauna este ceea ce ne împiedică să ne transformăm într-o persoană mai sănătoasă psihic, superioară și care se apreciază cu adevărat pe sine.”, a scris ea.

Povestea cupului Liviu și Maria. Cum au ajuns să se iubească

Maria a apărut rapid în vizorul lui Liviu și i-a stârnit interesul. Pentru că Liviu era dezinvolt și față de alte fete din casă, au apărut și primele gelozii dintre ei, dar Maria simțea că îl vrea și mai tare. Liniștea lor s-a spulberat după ce a intrat Bogdan în casă.

Jocul de-a șoarele și pisica dicta circumspecție, iar sfaturile mamei lui Liviu și acuzațiile care au venit la adresa lui Liviu au stârnit multe certuri între cei doi. De aici și până la discuții aprinse nu a mai fost decât un pas. Maria nu mai știa ce să facă și de multe ori și-au spus adio.

Maria chiar a plecat din casa Mireasa, dar Liviu a plecat după ea. A mers la hotel și a cerut-o în căsătorie. Maria spune că cel mai greu moment pentru ea a fost plecarea, dar au durut și acuzațiile fostei soții. Liviu a explicat că cel mai rău i-a fost atunci când Maria a plecat din casă.