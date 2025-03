Ion și Raluca anunțat că vor deveni părinți. Apoi, la scurt timp, două vești triste ajungeau la urechile publicului Mireasa.

Sarcina s-a oprit din evoluție și ei s-au despărțit. De sărbători și-au mai dat o șansă. Păreau bine, dar se pare că despărțirea de acum e definitivă.

Mireasa sezonul 4. Mesajul Ralucăi după ce s-a ajuns la divorț. Ce a dezvăluit încă soția lui Ion Șaulescu

Raluca și Ion au decis să divorțeze, iar fosta concurentă de la Mireasa a venit cu un mesaj despre momentul critic din viața sa.

”Buna seara, dragilor.. Desi voiam sa traiesc aceste momente in tacere, incercand sa gasese puterea de depasi tot ceea ce se intampla in viata mea in ultimul timp, desi mi-e atat de greu sa vorbesc despre ceea ce traiesc pt ea durerea m-a cuprins si n acest moment cu ajutorul unui specialist caut sa ma vindec, totusi am sa las cateva cuvinte aici...

Articolul continuă după reclamă

Trebuie să suferim pentru a cunoaste, să cădem pentru a crește, să pierdem pentru a câstiga... Poate ca toatelecţiile vieţii sunt învătate prin durere... Poate aceasta e lectia mea cea mai de pret...Nu stiu.

Stiu insa ca mi-am dorit din tot sufletul meu sa gasim calea care sa ne ajute sa functionam ca o familie, familie pe care am format-o din dragoste, familie dorita de amandoi la un moment dat, familia noastra... Utimul lucru pe care mi 1-am dorit e ca in loc sa ajungem in fata lui, puse pe cap cununille..

Greseli au existat, ca in orice casnicie, poate au fost orgolii, poate uncori am fost prea incapatanati, poate am lasat lucrurile din exterior sa ne alecteze familia..

Citește și: Mireasa sezonul 11, 21 martie 2025. Roberta și Andi s-au sărutat. Cei doi formează un cuplu, dar el a fost eliminat

Poate n-am stiut cum sa gestionam tot ceea ce am trait noi. Dar cu siguranta, dorinta mea a fost sa lupt pt familia noastra pana in ultimul moment, acel moment in care Ion a decis sa se reintoarca in tara.

Desi marturisese ca nu mi-am dorit niciodata divortul, il respect decizia, de aceea am si ramas in Germania, la munca, pt ca aici am gasit un ioc de munca unde pot evolua In aceste clipe, tot ce-mi doresc sa fiu bine, tocmai de aceca am cerut si ajutorul unui specialist( psiholog). Am nadejdea ca Dumnezeu le va aseza pe toate sa ne fle bine amandurora, chiar daca povestea noastra s a sfarsit asa, mai repede decat cei 45 de ani...

Va multumesc pt ca ne-ati fost alaturi in toti acesti ani, pt fiecare gand bun pe care I ati transmis, pt toata sustinerea aratata, imi dorese insa sa traiese in liniste si cand ma voi vindeca, voi reveni pe retelele de socializare.”, a scris Raluca pe Instagram.